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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के शहर में डुप्लीकेट वोट..., अखिलेश के दावे से मची हलचल

CM योगी के शहर में डुप्लीकेट वोट..., अखिलेश के दावे से मची हलचल

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिसमें उन्होंने गोरखपुर की शहर विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में एक से अधिक वोट एक ही व्यक्ति के होने का मामला उठाया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 12 Oct 2026 03:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे. अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज गोरखपुर शहर विधानसभा की वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक वोट बनने का मामला उठाया. उन्होंने पूछा कि जब आप वोटर लिस्ट सही नहीं कर पाए तो SIR किसलिए की गयी थी और कहा कि इसलिए आंदोलन करना जरुरी है.

अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, "बीजेपी अभी भी फर्जी वोट बनवा रही है. चुनाव आयोग से हम उम्मीद करते हैं कि वह निष्पक्ष रहेंगे. आप और हम सभी जानते हैं कि यूपी में SIR चल रहा था जो खत्म हो गया है. अब नया रिवीजन शुरु हो रहा है. उसके बावजूद बड़ी संख्या में डबल वोट हैं."

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गोरखपुर शहर सीट का मामला उठाया 

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में एक से अधिक वोटरों के नाम लेते हुए कहा, "आप यह देखिए, आदित्य वर्धन श्रीवास्तव का वोट. यह गोरखपुर के हैं, जहां से सीएम खुद आते हैं. इनके दो वोट बने हुए हैं.गलत है तो बताइए. दूसरा देखिए प्रवीण कुमार यादव हैं, इनके तीन वोट हैं, मैं इन्हें बता दूंगा कि तीनों वोट भाजपा के खिलाफ डाल देना. इसके बाद गौरव मिश्रा के वोट देखिए दो वोट बने हैं.एक नगमा रब्बानी हैं, इनके 6 वोट हैं. दीपक पासवान के दो वोट बने हुए हैं. शंभू शंकर शर्मा 322 गोरखपुर अर्बन विधानसभा के बूथ नंबर 135, 143, 145, 146 पर चार वोट बने हुए हैं. जब आप वोटर लिस्ट सही नहीं कर पाए तो SIR किसलिए की गई थी? इसलिए आंदोलन करना ज़रूरी है."

लगातार उठ रहे सवाल 

इससे पहले एक रिपोर्टर संस्था ने भी UP SIR पर सवाल उठाए, जिसमें 85 हजार से ज्यादा वोटों को बिना कारण बताए काटने के आरोप लगाए और सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटोमैटिक तरीके से फॉर्म-7 जनरेट होने की बात कही. जिसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसका खंडन किया गया. कई विधानसभाओं में एक साथ मुस्लिम मतदाताओं के वोट भी काटने के आरोप लगे. लेकिन आयोग की जो सफाई है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 12 Oct 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
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