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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP दलित नेता कौशल किशोर के बयान से यूपी की सियासत में भूचाल, दिया ये संकेत

BJP दलित नेता कौशल किशोर के बयान से यूपी की सियासत में भूचाल, दिया ये संकेत

यूपी की मोहनलाल गंज लोकसभा सीट से सांसद रह चुके कौशल किशोर मोदी सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं. उनकी पत्नी जय देवी कौशल बीजेपी की विधायक भी हैं.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 01 Sep 2026 03:06 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दलित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट लिखा जिसके बाद यूपी की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है. उनकी इस पोस्ट से यूपी की सियासत में भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि उनका अपनी ही पार्टी के खिलाफ है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"आज मेरे एक मित्र से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई अब नीचे आ रही है नीचे आने की स्पीड भी बढ़ती जाती है गेंद के गिरने की स्पीड को कोई कम नहीं कर सकता है." इसके साथ ही उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा-"कोई भी संगठन या आंदोलन जब अपने उसूलों से भटक जाता है तो जहाँ से शुरू करता है वहीं आ जाता है और विचारधारा से जुड़े लोगों का विश्वास भी टूट जाता है, इसलिए वसूलों से भटकना नहीं चाहिए." 

बता दें कि कौशल किशोर को लेकर एक चर्चा ये भी है कि वह कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं. हालांकि इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि सबसे बड़े सवाल ये है कि उनकी पत्नी जय देवी कौशल मलिहाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं. इसके बाद उनकी इस पोस्ट को लेकर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि कौशल किशोर की पोस्ट में किसी भी पार्टी का नाम नहीं है.

मोहनलाल गंज लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर कौशल किशोर ने साल 2014 और 2019 का चुनाव जीता था. हालांकि साल 2024 के चुनाव में वह सपा के प्रत्याशी आरके चौधरी से चुनाव हार गए थे. वह मोदी सरकार में भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं. वह 2022 में मलिहाबाद विधानसभा सीट से भी निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और इसी सीट से पिछले दो चुनाव में उनकी पत्नी चुनाव जीती हैं.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 01 Sep 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Kaushal Kishore BJP UP News
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