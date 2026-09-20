'मां का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण', राहुल गांधी के मिमिक्री वीडियो पर बृजभूषण शरण सिंह

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम एक बार फिर विवादों में घिर गया है. मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर दिए गए बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है. राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बृजभूषण शरण सिंह ने इसे राहुल गांधी की बदकिस्मती बताया है.

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "यह राहुल गांधी की बदकिस्मती है. अगर मैं वहां होता—या मेरे किसी कार्यक्रम में होता और कोई किसी की भी मां के बारे में अभद्र टिप्पणी करता. सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही नहीं, बल्कि किसी की भी मां, यहां तक ​​कि राहुल गांधी की मां के बारे में भी तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता या अफ़सोस जाहिर करता."

गोरखपुर में खुले नाले ने ली 18 माह की बच्ची की जान, दूसरे बच्चे की बची जान

'दुनिया में किसी की मां का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण'

बृजभूषण सिंह ने कहा कि, "वह विपक्ष के नेता (LoP) हैं; अगर उनकी मौजूदगी और उनके मंच पर देश की माताओं—जिनमें वे माताएं भी शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनका अपमान किया जा रहा है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है... राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और मां के ऊंचे दर्जे से जुड़ी हमारी परंपराओं के बारे में जानकारी नहीं है."

छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बीजेपी हुई हमलावर

आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बीजेपी ने पीएम मोदी की मां का अपमान का आरोप लगाया है. राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख अपनाए हुए है. अब इसी बीच पूर्व सांसद व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने इसे राहुल गांधी की बदकिस्मती बताया है.

'हामिद अंसारी जब मुंह खोलते हैं...' पूर्व उपराष्ट्रपति पर भड़के बीजेपी नेता