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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'DM अंकल हमारा स्कूल टूट गया है बनवा दीजिए', बाराबंकी में मासूम बच्चों की अपील

'DM अंकल हमारा स्कूल टूट गया है बनवा दीजिए', बाराबंकी में मासूम बच्चों की अपील

बाराबंकी में स्कूल के बच्चों ने जिलाधिकारी से भावुक अपील कर दी है. बच्चों का कहना है, "DM अंकल हमारा स्कूल टूट गया है बनवा दीजिए." अपील पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्य शुरू होने की बात कही.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 15 Sep 2026 10:45 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां का एक स्कूल जर्जर हालत में है. इस बीच स्कूल के बच्चों ने डीएम से गुहार लगाई है. बच्चों ने कहा, "डीएम अंकल, हमारा स्कूल टूट गया है... बनवा दीजिए.”

बाराबंकी के सिद्धौर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय मेनहुआ पलौली के बच्चों की यह मासूम अपील जिम्मेदारों से अपना स्कूल वापस मांग रही है. करीब डेढ़ साल पहले जर्जर विद्यालय भवन को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अब तक नया भवन तैयार नहीं हो सका है. ऐसे में विद्यालय में पढ़ने वाले 58 बच्चे पंचायत भवन के एक ही हॉल में कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

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2025 में किया गया स्कूल का ध्वस्तीकरण

विद्यालय का मूल भवन जर्जर हालत में पहुंच गया था. इसके चलते मार्च 2025 में भवन का ध्वस्तीकरण किया गया. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इसके बाद जल्द ही नया विद्यालय भवन तैयार हो जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और बच्चे अभी भी अपने स्कूल भवन का इंतजार कर रहे हैं.

फिलहाल गांव के मिनी सचिवालय यानी पंचायत भवन के 26×16 फीट के एक हॉल में पांचों कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है. एक ही कमरे में कक्षा एक से पांच तक के बच्चे बैठते हैं. एक कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं तो दूसरी कक्षाओं के बच्चों को भी उसी आवाज और शोर के बीच पढ़ना पड़ता है. इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होने की बात कही जा रही है.

स्कूल को लेकर ग्रामीणों ने क्या कहा?

विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे एससी, ओबीसी और गरीब परिवारों से हैं. इनमें बालिकाओं की संख्या अधिक है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास कोई दूसरा विद्यालय नहीं है, इसलिए बच्चों की शिक्षा के लिए इसी विद्यालय पर निर्भरता है.

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शोभाराम यादव ने बताया कि विद्यालय भवन निर्माण को लेकर जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है. उन्होंने कहा कि विद्यालय भवन नहीं होने से बच्चों को काफी परेशानी हो रही है. 

ग्रामीण लंबे समय से नए भवन की मांग कर रहे हैं. वहीं बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पाठक ने बताया कि विद्यालय भवन निर्माण के लिए शासन से धनराशि प्राप्त हो चुकी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा.

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Published at : 15 Sep 2026 10:38 PM (IST)
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UP NEWS Barabanki News
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