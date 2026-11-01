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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में नीतीश मौर्य हत्याकांड का खुलासा, 14 लाख रुपये और महिला से बातचीत बनी वजह

बाराबंकी में नीतीश मौर्य हत्याकांड का खुलासा, 14 लाख रुपये और महिला से बातचीत बनी वजह

बाराबंकी पुलिस ने नीतीश मौर्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हत्या की वजह रुपए का लेनदेन बताया जा रहा है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 01 Nov 2026 11:16 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बाराबंकीके बद्दूपुर थाना क्षेत्र में हुए नीतीश मौर्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. स्वाट, सर्विलांस और बद्दूपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने हत्या के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. 

पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड के पीछे 14 लाख रुपये का लेनदेन, धान खरीद के कारोबार का विवाद और एक महिला से बातचीत को लेकर पैदा हुई रंजिश सामने आई है. इसके अलावा भी कई और बिन्दुओं पर छानबीन जारी है.

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आरओ प्लांट के नाम पर लिए थे 14 लाख रुपये

पुलिस के अनुसार, मृतक नीतीश मौर्य से आरओ प्लांट लगाने के नाम पर 14 लाख रुपये लिए गए थे. इसके अलावा धान खरीद के कारोबार में भी नीतीश मौर्य और मुख्य आरोपी मनोज मौर्य के बीच पैसों का लेनदेन था. इसी बीच एक महिला से बातचीत को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद और रंजिश बढ़ गई.

मनोज और अंकित ने रची हत्या की साजिश

पुलिस का दावा है कि इन्हीं विवादों के चलते मनोज मौर्य ने अंकित गुप्ता के साथ मिलकर नीतीश मौर्य की हत्या की साजिश रची. इस साजिश में दीपु उर्फ दिलीप वर्मा और अमरेन्द्र वर्मा को भी शामिल किया गया.

कार से टक्कर मारकर की हत्या, नहर के पास फेंका शव

पुलिस के मुताबिक, 29 अक्टूबर को नीतीश मौर्य मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उन्हें रोका गया और स्विफ्ट डिजायर कार से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से नहर के पास फेंक दिया.

चार आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल कार बरामद

एसपी रवीना त्यागी के निर्देशन में स्वाट, सर्विलांस और बद्दूपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है. सभी को जेल भेजने  की तैयारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें: अयोध्या: राम मंदिर में दीपोत्सव की भव्य तैयारी, 7 नवंबर को जलेंगे 1 लाख दीप

Published at : 01 Nov 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
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