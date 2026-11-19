उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री अजय सिंह और प्रधान प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला हुआ है. लगभग एक दर्जनों बदमाशों ने उन पर लोहे की रॉड, लाठी और डंडों से हमला किया. अजय सिंह ने किसी तरह घर में घुसकर अपनी जान बचाई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक ये घटना मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शाहगढ़ की है. जहां बुधवार को पलिया प्रधान प्रतिनिधि और भाजपा के मंडल मंत्री अजय सिंह पर दर्जनभर बदमाशों ने हमला कर दिया. इस दौरान आरोपियों ने लोहे की रॉड, लाठी-डंडों और असलहा लेकर प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर किया हमला. जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

बीजेपी के मंडल मंत्री पर जानलेवा हमला

बदमाशों के हमले से बचने के लिए अजय सिंह किसी तरह अपनी गाड़ी लेकर भागे और पलिया ग्राम प्रधान के घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई. जिसके बाद बदमाशों ने प्रधान के घर के सामने खड़ी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और काफी नुक़सान पहुंचाया. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

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घर में घुसकर किसी तरह बचाई जान

प्रधान प्रतिनिधि विजय सिंह ने इस घटना के बारे में बताया कि बदमाशों ने दौड़ते समय उन पर भी फायरिंग की. बताया जा रहा है कि इन्हीं बदमाशो ने कल दोपहर भी उन पर जानलेवा हमला किया था. अजय सिंह जब आरोपियों के खिलाफ मुंशीगंज थाने में तहरीर देकर मेडिकल कराकर वापस लौट रहे थे तभी बदमाशों ने उन्हें रास्ते में फिर से घेर लिया और हमला किया.

अजय सिंह पर दोबारा हुए हमले के बाद पीड़ित ने थाने में फिर से तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.