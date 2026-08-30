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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदहेज की मांग ने तोड़ीं शादी की खुशियां, बाइक न मिलने पर नहीं आई बारात

दहेज की मांग ने तोड़ीं शादी की खुशियां, बाइक न मिलने पर नहीं आई बारात

अलीगढ़ में दहेज की मांग ने शादी की खुशियां मातम में बदल दी हैं. इस दौरान दुल्हन के हाथों में मेहंदी सजी रह गई. दहेज में बाइक नहीं मिलने पर दूल्हे ने बारात रोक दी.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Aug 2026 10:39 AM (IST)
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अलीगढ़ से दहेज प्रथा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गरीब मजदूर पिता अपनी बेटी के निकाह की तैयारियों में जुटा रहा, लेकिन दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने के आरोप में बारात ही नहीं पहुंची.

दरअसल अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी के  रहने वाले बल्लू खां के द्वारा अपनी पुत्री तराना का विवाह सलमान पुत्र उमर निवासी शाहजमाल के साथ तय किया था. 29 अगस्त दोपहर को बारात कोलंबिया स्कूल के पीछे नगला पटवारी के समीप आनी थी. दुल्हन हाथों में मेहंदी सजाए बारात का इंतजार करती रही, लेकिन आरोप है कि दूल्हा सलमान बाइक की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं आया.

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बारात नहीं पहुंचने पर मातम में बदलीं खुशियां

बारात नहीं पहुंचने से निकाह की खुशियां मातम में बदल गईं और इंतजार करते-करते दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि दुल्हन के पिता चिनाई मजदूर हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते बाइक देने में असमर्थ हैं. अब सवाल यही है कि क्या शादी जैसे पवित्र रिश्ते की कीमत भी बाइक और दहेज से तय होगी. 

फिलहाल मामले को लेकर परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत दिए जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है. दुल्हन का आरोप है कि दूल्हा पक्ष गाड़ी की मांग कर रहा था, इस वजह से वे बारात लेकर नहीं पहुंचे. 

दुल्हन की बिगड़ी तबीयत

बारात न आने से स्तब्ध दुल्हना तराना की तबीयत बिगड़ गई. फिलहाल परिजनों द्वारा उसको दवा दिलाई गई है. मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है. दोनों पक्षों के बीच पुलिस समझौते को लेकर भी बातचीत कर रही है. दहेज की मांग के इस मामले ने एक बार फिर एक लड़की की खुशियों पर पानी फेर दिया है. इस मामले की अब हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग दूल्हा पक्ष की आलोचना करते हुए आरोप मढ़ रहे हैं.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 30 Aug 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Aligarh News
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