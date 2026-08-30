दहेज की मांग ने तोड़ीं शादी की खुशियां, बाइक न मिलने पर नहीं आई बारात

अलीगढ़ से दहेज प्रथा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गरीब मजदूर पिता अपनी बेटी के निकाह की तैयारियों में जुटा रहा, लेकिन दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने के आरोप में बारात ही नहीं पहुंची.

दरअसल अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी के रहने वाले बल्लू खां के द्वारा अपनी पुत्री तराना का विवाह सलमान पुत्र उमर निवासी शाहजमाल के साथ तय किया था. 29 अगस्त दोपहर को बारात कोलंबिया स्कूल के पीछे नगला पटवारी के समीप आनी थी. दुल्हन हाथों में मेहंदी सजाए बारात का इंतजार करती रही, लेकिन आरोप है कि दूल्हा सलमान बाइक की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं आया.

यूपी की IAS दिव्या मित्तल ने दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

बारात नहीं पहुंचने पर मातम में बदलीं खुशियां

बारात नहीं पहुंचने से निकाह की खुशियां मातम में बदल गईं और इंतजार करते-करते दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि दुल्हन के पिता चिनाई मजदूर हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते बाइक देने में असमर्थ हैं. अब सवाल यही है कि क्या शादी जैसे पवित्र रिश्ते की कीमत भी बाइक और दहेज से तय होगी.

फिलहाल मामले को लेकर परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत दिए जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है. दुल्हन का आरोप है कि दूल्हा पक्ष गाड़ी की मांग कर रहा था, इस वजह से वे बारात लेकर नहीं पहुंचे.

दुल्हन की बिगड़ी तबीयत

बारात न आने से स्तब्ध दुल्हना तराना की तबीयत बिगड़ गई. फिलहाल परिजनों द्वारा उसको दवा दिलाई गई है. मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है. दोनों पक्षों के बीच पुलिस समझौते को लेकर भी बातचीत कर रही है. दहेज की मांग के इस मामले ने एक बार फिर एक लड़की की खुशियों पर पानी फेर दिया है. इस मामले की अब हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग दूल्हा पक्ष की आलोचना करते हुए आरोप मढ़ रहे हैं.

वाराणसी में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट