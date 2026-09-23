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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआप कितने प्रदेश बनाएंगे? ओपी राजभर और इमरान मसूद के बयान पर बोले शिवपाल

आप कितने प्रदेश बनाएंगे? ओपी राजभर और इमरान मसूद के बयान पर बोले शिवपाल

अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि अगर पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बनेगा. आप कितने प्रदेश बनाएंगे? वहीं, उन्होंने बीजेपी पर यूपी में हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया.

Written By : राहुल सिंह, मऊ |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 23 Sep 2026 12:53 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने बुधवार (22 सितंबर) को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) चाहती है कि साल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2027) हिंदू-मुस्लिम का मुकाबला बन जाए. आजमगढ़ से देवरिया जाते समय शिवपाल यादव ने कहा, “सपा इससे विचलित नहीं होगी और विकास तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर ही टिकी रहेगी. बीजेपी हर चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाकर लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है, लेकिन हम इससे विचलित नहीं होंगे."

शिवपाल यादव ने आगे कहा कि कि सपा पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती रहेगी. बीजेपी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करने वालों को 2027 में सबक सिखाया जाना चाहिए. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बुलडोजर की कार्रवाई पर यादव ने आरोप लगाया कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को निशाना बना रही है. ऐसी कार्रवाई संविधान को कुचलने और कुछ समुदायों को पिछड़ा बनाने की कोशिश है.

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इतना ही नहीं, यूपी के बंटवारे की चर्चाओं के बीच ओम प्रकाश राजभर और इमरान मसूद ने विभाजन का समर्थन किया. इन दोनों को जवाब देते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिम यूपी भी बनेगा. यूपी को छोटे-छोटा राज्यों में बांटकर किसका फायदा होगा? आप कितने प्रदेश बनाएंगे? अगर कोई प्रदेश छोटा हो जाता है तो उसका महत्व घट जाता है. जहां-जहां छोटे प्रदेश बने हैं, वहां उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है. पहले बेईमानी और भ्रष्टाचार खत्म करिए.

उन्होंने कहा कि विपक्ष को पीड़ितों से मिलने से रोककर सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है और जहां भी अन्याय होगा, सपा पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी. यादव ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में मजबूती से जुटने को कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में जनता की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि खाद और बिजली आपूर्ति की समस्या है और नहरों में पानी नहीं है.

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About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
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Published at : 23 Sep 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
BJP Shivpal Yadav UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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