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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव पर AK शर्मा का वार, 'सरकार राजनीतिक गंदगी भी साफ कर रही'

अखिलेश यादव पर AK शर्मा का वार, 'सरकार राजनीतिक गंदगी भी साफ कर रही'

यूपी की योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला. उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यकाल को लेकर भी निशाना साधा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 08 Sep 2026 09:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में बारिश के बाद जलभराव के मुद्दे पर योगी सरकार में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. इस दौरान ए.के. शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी सरकारों में जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, आज बीजेपी सरकार उन पर काम कर रही है.

ए.के. शर्मा ने आगे कहा, "बीजेपी सरकार लगातार अभियान चलाकर शहरों की गंदगी साफ करने का काम कर रही है." उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा, "सरकार केवल नाले और सड़कों की गंदगी नहीं साफ कर रही, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गंदगी को भी दूर करने का काम कर रही है.

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'लोग सरकार के काम की सराहना कर रहे हैं'

ए.के. शर्मा ने कहा कि फैजुल्लागंज में जलनिकासी की समस्या को दूर करने के लिए उनकी सरकार ने नाला बनवाया, जिससे करीब ढाई से तीन लाख लोगों को फायदा मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि इलाके के लोग सरकार के इस काम की सराहना कर रहे हैं.

नगर विकास मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान बारिश में विधानसभा परिसर में घुटने तक पानी भर जाता था. लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद जलनिकासी व्यवस्था में सुधार किया गया है. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों से विधानसभा के आसपास पहले जैसी जलभराव की स्थिति नहीं दिखी है.

सपा सरकार पर बोला हमला

मंत्री ने आगे निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने प्रदेश में कई बार सरकार बनाई, लेकिन जनता की बुनियादी समस्याओं पर उस तरह काम नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए था. ए.के. शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने शहरों में जल निकासी, सफाई और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं. बीजेपी मंत्री ने इस दौरान सरकार के कामकाजों को भी गिनाया.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 08 Sep 2026 09:49 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS AK Sharma LUCKNOW NEWS
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