Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी एयर शो के इनविटेशन कार्ड को लेकर अजय राय ने उठाए सवाल, जानें क्या है मामला?

वाराणसी एयर शो के इनविटेशन कार्ड को लेकर अजय राय ने उठाए सवाल, जानें क्या है मामला?

वाराणसी एयर शो को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने एयर शो के कार्ड से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 25 Oct 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज वाराणसी में वायुसेना के एयर शो में शामिल होने को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने निशाना साधा है. उन्होंने एयर शो के लिए बांटे गए कार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर और नाम नहीं होने पर सवाल उठाए. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से बनारस में रोजगार के अवसर बढ़ाने और रोजगार मेला लगवाने की मांग की. अजय राय ने कहा कि एयर शो सेना के पराक्रम का प्रदर्शन है, लेकिन इसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं होना चाहिए.

कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, "प्रधानमंत्री बिल्कुल देखने आएं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्ड बांटे गए हैं, उनमें कहीं भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर नहीं है. वह भी काशी के रहने वाले हैं. बगल में चंदौली है, जो पुरानी काशी का हिस्सा रहा है, लेकिन उनका नाम तक कहीं नहीं है. उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है. इसका मतलब है कि उन्हें दरकिनार किया गया है. वे आएंगे, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाएंगे और फिर चले जाएंगे."

'गठबंधन के सभी रास्ते अभी खुले...', यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि जो कार्ड बांटे गए हैं, उनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक के नाम और तस्वीरें हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ही गायब हैं. मोदी जी खुद साक्षात बैठकर इस एयर शो का करतब देखेंगे. साक्षात तो वे हर जगह जाते हैं. पिछली बार भी गए थे. वे हर जगह गए हैं, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं. आइए, जाइए, बिल्कुल. लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में आइए तो केवल देखने मत आइए, कुछ करने भी आइए. यहां बनारस को रोजगार दीजिए, रोजगार मेला लगाइए, ताकि लोगों को रोजगार मिले और उन्हें काम मिल सके."

उद्योगपतियों को बुलाने और रोजगार मेला लगाने की मांग

अजय राय ने कहा, "आपके जितने बड़े-बड़े उद्योगपति मित्र हैं, सभी उद्योगपतियों को बुलाइए. उनकी कंपनियों को यहां लाइए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके. यहां बच्चों को रोजगार कहां मिल रहा है? देखिए, बच्चे-बच्चियां बेचारे घूम रहे हैं. रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं. कहीं कोई काम नहीं है."

उन्होंने उद्योगों को लेकर कहा, "सारे कारखाने महाराष्ट्र से गुजरात चले गए. एयरबस का कारखाना चला गया, बोइंग का कारखाना चला गया, सबमरीन का कारखाना चला गया. इलेक्ट्रॉनिक चिप, जो गाड़ियों में लगती है, उसका कारखाना भी गुजरात चला गया. महाराष्ट्र से वेदांता ग्रुप का कारोबार भी वहां चला गया. बनारस को क्या मिला? केवल टोटो. टोटो बांट रहे हैं. आप टोटो बांटकर शहर को बर्बाद कर रहे हैं. मोदी जी, इसे बंद करिए."

सेना के प्रदर्शन का समर्थन, भाजपा के प्रचार पर आपत्ति

कांग्रेस नेता ने कहा, "आप एयर शो देखने आ रहे हैं तो बड़े व्यापारियों और जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें भी बुलाइए. एक रोजगार मेला लगवाइए. जिस तरह कांग्रेस रोजगार मेले लगाती है, उसी तरह आप भी लगवाइए और लोगों को रोजगार दीजिए. हमारी यही मांग है. कुछ लोग कह रहे हैं कि इस आयोजन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और यह फिजूलखर्ची है."

मुजफ्फरनगर में हेड कांस्टेबल पर फायरिंग, बुलेटप्रूफ जैकेट पर उठे सवाल

आयोजन पर उन्होंने कहा, "मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सेना के पराक्रम का प्रदर्शन है. सेना अपना पराक्रम दिखाती है और ऐसे आयोजन हर वर्ष होते हैं. ऐसा नहीं है कि यह पहली बार बनारस में हो रहा है. यह परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है. सेना अपना पराक्रम दिखाती है और इससे पूरे देश और दुनिया में उसका नाम होता है."

अजय राय ने कहा, "निश्चित तौर पर मैं सेना के अपने पायलटों को सलाम करता हूं और उनका स्वागत करता हूं. प्रचार-प्रसार निश्चित तौर पर सेना का होना चाहिए, भारतीय सेना का होना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी का. सेना की आड़ में भाजपा जो अपना प्रचार कर रही है, वह गलत है."

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
UP NEWS PM Modi Varanasi Air Show
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश को अलगाववाद की भट्टी में झोंकने का रच रहे षड्यंत्र', CM योगी का विपक्ष पर निशाना
'देश को अलगाववाद की भट्टी में झोंकने का रच रहे षड्यंत्र', CM योगी का विपक्ष पर निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ईमानदार हैं तो मुस्लिम CM बनाने का ऐलान करें', अखिलेश यादव को AIMIM की चुनौती
'ईमानदार हैं तो मुस्लिम CM बनाने का ऐलान करें', अखिलेश यादव को AIMIM की चुनौती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गठबंधन के सभी रास्ते अभी खुले...', यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान
'गठबंधन के सभी रास्ते अभी खुले...', यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में हेड कांस्टेबल पर फायरिंग, बुलेटप्रूफ जैकेट पर उठे सवाल
मुजफ्फरनगर में हेड कांस्टेबल पर फायरिंग, बुलेटप्रूफ जैकेट पर उठे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ईमानदार हैं तो मुस्लिम CM बनाने का ऐलान करें', अखिलेश यादव को AIMIM की चुनौती
'ईमानदार हैं तो मुस्लिम CM बनाने का ऐलान करें', अखिलेश यादव को AIMIM की चुनौती
टेलीविजन
Bigg Boss 20: 'मुझे घिन आती है...' लव गिल संग स्काउट की नजदीकियों पर भड़कीं गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी
'मुझे घिन आती है...' लव गिल संग स्काउट की नजदीकियों पर भड़कीं गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी
स्पोर्ट्स
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल
विश्व
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
विश्व
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
Home Tips
Bed Sheet Tips: बिस्तर पर चादर कैसे बिछाएं? होटल जैसी फिटिंग के लिए अपनाएं ट्रिक
बिस्तर पर चादर कैसे बिछाएं? होटल जैसी फिटिंग के लिए अपनाएं ट्रिक
शिक्षा
STET उम्मीदवार ध्यान दें, परीक्षा में जूता-मौजे पहनकर पहुंचे तो नहीं मिलेगी एंट्री 
STET उम्मीदवार ध्यान दें, परीक्षा में जूता-मौजे पहनकर पहुंचे तो नहीं मिलेगी एंट्री 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget