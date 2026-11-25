यूजीसी के मुद्दे पर छात्रों के बीच उठ रही चिंताओं के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है. एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों और युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने यहां तक कहा कि अगर एक भी छात्र के साथ अन्याय हुआ तो वह अपना राजनीतिक जीवन छोड़ देंगे और जेल में सड़ने को भी तैयार हैं. किसी एक छात्र को होने वाली परेशानी भी उनकी अपनी परेशानी होगी. शिखर सम्मेलन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर गंभीर है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा.

वहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार काम करती है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है और प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. बीजेपी एकजुट है और आगामी चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाना है.

बीजेपी की कार्यशैली पर बोले अखिलेश

बीजेपी की कार्यशैली पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर चलती है. सरकार ने विकास और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ सपा शासनकाल में बने कथित गुंडाराज को खत्म करने का काम किया है. विधान परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिलते हैं और पार्टी चुनाव जीतेगी. उन्होंने कहा, "काठ की हांड़ी बार-बार नहीं चढ़ती है. अंधे के साथ बटेर एक बार लग गई, बार-बार नहीं लगेगी."

एसआईआर के मुद्दे पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है. सूची में सभी वैध मतदाताओं के नाम शामिल होने चाहिए. वहीं, राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को अपना वोट बनवाने के लिए जागरूक करे.

सपा और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर उन्होंने कहा कि दोनों दलों के अंदर क्या चल रहा है, इससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए कहा जा सकता है कि दोनों दल डरे हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां अल्पसंख्यक वोटों के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगी हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, लेकिन उत्तर प्रदेश राम, कृष्ण, शिव और विंध्याचल की धरती है और पार्टी अपना सनातनी झंडा ऊंचा रखेगी.

'बीजेपी को किसी से डर नहीं'

एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि अनुप्रिया पटेल ने 403 सीटों पर एनडीए की लड़ाई की बात कही है और यह लोकतंत्र की खूबसूरती है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनडीए के चारों साथी एक परिवार की तरह हैं. महाभारत में अभिमन्यु के वध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि परिवार के किसी एक भाई को अलग ले जाने का प्रयास नहीं होना चाहिए. सभी सहयोगियों को एकजुट रहना चाहिए. उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की बात भी कही.

प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए किसी एक दंगे का नाम बताया जाए. उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि उस समय टेंट में मुस्लिम समाज के बच्चों की मौत के वक्त प्रदेश में किसकी सरकार थी. उन्होंने कहा कि उस समय वह संसद में थे और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था.

तीसरे मोर्चे को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी से डर नहीं है. असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि किसी की दाल नहीं गलने वाली और ये सभी हाशिये पर हैं. उन्होंने दावा किया कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और बीजेपी जन-जन की पार्टी बन चुकी है.