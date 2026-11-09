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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: पराली जलाने के मामले बढ़े, AQI भी बिगड़ा, संगरूर सबसे आगे, आपके जिले का क्या हाल?

पंजाब: पराली जलाने के मामले बढ़े, AQI भी बिगड़ा, संगरूर सबसे आगे, आपके जिले का क्या हाल?

दिवाली पर पंजाब में पराली जलाने के मामलों में भारी उछाल आया. 8 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड 1152 घटनाएं दर्ज हुईं, संगरूर सबसे आगे रहा. पंजाब की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में आ गई है.

Written By : सचिन कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Nov 2026 10:43 AM (IST)
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दिवाली के पर्व पर पंजाब में पराली जलाने के मामलों में अचानक भारी उछाल देखा गया. एक ही दि में रिकॉर्ड 1152 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें संगरूर सबसे आगे है. इसी के साथ पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब तक 4459 पहुंच गई है. इसी के साथ पंजाब की वायु गुणवत्ता भी खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है. aqi.in के ताजा आंकड़ों में 850 के पार AQI पहुंच चुका है.

दरअसल, बीते साल 2025 में 8 नवंबर तक पराली जलाने की 3622 घटनाएं दर्ज की गई थीं. पंजाब में धान कटाई के सीजन के दौरान रविवार को दीपावली के दिन पराली जलाने के मामलों में अचानक एक बड़ा उछाल देखा गया है.

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चौंकाने वाले हैं पराली जलाने के आंकड़े

पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर 2026 को पूरे राज्य में सैटेलाइट द्वारा कुल 1,152 सक्रिय पराली आग की घटनाएं दर्ज की गईं. ये संख्या पिछले दिनों के मुकाबले बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को राज्य में केवल 163 मामले ही सामने आए थे.

रविवार, 8 नवंबर को राज्य में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले संगरूर जिले में सामने आए हैं, जहां एक ही दिन में 194 आग की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं.

पराली जलाने के मामले 35 फीसदी ज्यादा

बता दें, बीते 24 घंटे में पराली जलाने के मामलों में 34.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. तरनतारन 654 मामलों के साथ पूरे पंजाब में पहले नंबर पर है. संगरूर में सबसे ज्यादा 194 नई घटनाएं, फिरोजपुर में 157 और बठिंडा में 132 मामले सामने आए हैं. पटियाला में भी एक दिन में पराली जलाने की 92 घटनाएं दर्ज की गई हैं जिससे कुल आंकड़ा 288 पहुंचा है. 

CAQM की रिपोर्ट के मुताबिक 884 FIR दर्ज हुई हैं. वहीं, 1228 मामलों में 62.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ऐसे में पंजाब की हवा भी प्रदूषित हुई है. CPCB के 9 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक मंडी गोबिंदगढ़ का AQI 399, लुधियाना में AQI 313, जालंधर में 298, अमृतसर में 234 और पटियाला में 210 दर्ज किया गया. मंडी गोबिंदगढ़ और लुधियाना में हवा Very Poor श्रेणी में, पटियाला में Poor श्रेणी में दर्ज है.

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Published at : 09 Nov 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Sangrur News PUNJAB NEWS AQI Diwali 2026
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