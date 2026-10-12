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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब SIR में काटे गए 13 लाख से ज्यादा नाम, फाइनल वोटर लिस्ट जारी

पंजाब SIR में काटे गए 13 लाख से ज्यादा नाम, फाइनल वोटर लिस्ट जारी

जून महीने में SIR की प्रक्रिया जब शुरू हुई तब पंजाब में मतदाताओं की संख्या 2,14,61,043 थी और आज जारी अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 2,01,00,767 है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 06:22 PM (IST)
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पंजाब में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. यहां राज्य स्तर पर अंतिम मतदाता सूची में 7,97,263 नए मतदाता जोड़े गए जबकि कुल 13,60, 316 वोट काट दिए गए हैं. 117 विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट जारी की गई है. 

दरअसल, जून महीने में SIR की प्रक्रिया जब शुरू हुई तब पंजाब में मतदाताओं की संख्या 2,14,61,043 थी और आज जारी अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 2,01,00,767 है. जो योग्य मतदाता अब भी रह गए हैं वह ईसीआईनेट ऐप से ऑनलाइन या BLO के पास ऑफलाइन फॉर्म 6 भर कर अपने आप को मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं.

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जून में शुरू की गई थी प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 14.05.2026 की अधिसूचना के मद्देनजर मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया पंजाब में 25 जून 2026 से शुरू की गई थी. पंजाब को इस विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 के तीसरे चरण में शामिल किया गया था. पंजाब में 9 जून 2026 तक कुल 2,14,61,043 पंजीकृत मतदाता थे.

नोटिस जारी किए गए 35,49,036 मतदाताओं में से 86,038 मतदाताओं को व्यापक जांच और स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से अयोग्य करार दिया गया था. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के कुल 1,93,94,435 मतदाताओं की तुलना में अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,01,00,727 हो गई है, जो 3.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है.

कितने पुरुष कितनी महिला वोटर्स?

अंतिम सूची के कुल 2,01,00,727 मतदाताओं में 1,03,76,026 पुरुष, 97,24,195 महिला और 506 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.  मतदाताओं की पहुँच को आसान बनाने के लिए सभी जिलों में पोलिंग स्टेशनों का रैशनलाइजेशन किया गया, जिससे पोलिंग स्टेशनों की संख्या 24,453 से बढ़कर 25,332 हो गई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील की कि जो योग्य व्यक्ति किसी भी कारण से अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी शामिल होने से रह गए हैं या नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, वे ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या अपने संबंधित बी.एल.ओज़. के माध्यम से फॉर्म नंबर 6 भरकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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Published at : 12 Oct 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS SIR
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