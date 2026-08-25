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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में BJP के ऐलान पर राजा वडिंग ने ली चुटकी, कहा- पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी...

पंजाब में BJP के ऐलान पर राजा वडिंग ने ली चुटकी, कहा- पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी...

पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी के ऐलान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने चुटकी ली है. वडिंग ने शिअद और बीजेपी के अलायंस की चर्चाओं पर भी टिप्पणी की है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 25 Aug 2026 05:15 PM (IST)
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पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि 2027 के चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है और सभी 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है.

बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष के भी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान के बाद पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के संभावित गठबंधन की चर्चाओं को झटका लगा है. हालांकि अकाली दल के कुछ नेता बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में बयान दे रहे हैं.

बीजेपी के ऐलान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि बीजेपी और अकाली दल दोनों ही पंजाब में अपनी जमीन तलाश रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दोनों दलों के बीच समझौते की चर्चाएं शुरू हुई थीं, लेकिन अब दोनों पार्टियों को यह महसूस हो रहा है कि बीजेपी समर्थक अकाली दल को और अकाली समर्थक बीजेपी को वोट नहीं करते.

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राजा वडिंग ने दावा किया कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल दोनों के खिलाफ माहौल है और कांग्रेस को दोनों दलों से कोई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि अकाली दल ने पहले कहा था कि पंजाब के मुद्दों पर बात होने के बाद ही बीजेपी के साथ समझौता होगा, लेकिन BBMB और चंडीगढ़ जैसे मुद्दे अब भी मौजूद हैं. ऐसे में अकाली दल और बीजेपी के बीच कभी साथ चुनाव लड़ने तो कभी अलग-अलग चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

राम रहीम पर भी बोले वडिंग

राजा वडिंग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राम रहीम को पैरोल पहली बार नहीं मिली है और वह इन मामलों को कानून के हिसाब से देखते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट की राजनीति के चलते राष्ट्रीय हितों को पीछे किया जा रहा है.

वहीं, पंजाब में कर्मचारियों की 27 अगस्त को प्रस्तावित हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है. राजा वडिंग ने कहा कि कांग्रेस भी कर्मचारियों के समर्थन में आंदोलन में शामिल होगी. कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष डीसी कार्यालयों पर कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में मांग पत्र देंगे. उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गईं तो कांग्रेस मंत्री का घेराव करेगी और मंचों पर उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 25 Aug 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
BJP Congress Punjab News Punjab Politics Punjab Election 2027
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