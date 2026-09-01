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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबचंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर किसानों का पक्का मोर्चा आज, जानें मांगें

चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर किसानों का पक्का मोर्चा आज, जानें मांगें

SKM अपनी मांगों को लेकर आज चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर पक्का मोर्चा शुरू करने वाला है और ये 1 से 7 सितंबर तक चलेगा. किसान पूरी तैयारी के साथ राज्य के विभिन्न इलाकों से पहुंच रहे हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 01 Sep 2026 10:24 AM (IST)
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संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) अपनी मांगों को लेकर आज 1 सितंबर से चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर पक्का मोर्चा शुरू करने वाले हैं. यह प्रदर्शन 7 सितंबर तक चलने वाला है, जिसके लिए पंजाब के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. ये किसान सेक्टर 48-49 की एयरपोर्ट को जोड़ने वाली रोड पर पक्का मोर्चा लगाने वाले हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट रोड समेत सोहाना, एयरपोर्ट चौक और आइआइएसईआर लाइट प्वाइंट के आसपास ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की संभावना है.

किसानों की मांगों में कर्ज माफी और पानी से जुड़े पुराने समझौते को रद्द करने की मांग आदि शामिल है. किसान नेताओं का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के बातचीत करने के लिए तैयार हैं. 

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किसानों की क्या मांगें हैं?

दरअसल, किसानों की मांग है कि पंजाब के सभी पुराने जल समझौतों को रद्द किया जाए ताकि पंजाब के नदी-जल का हिस्सा दूसरे राज्यों को देने की बजाए राज्य के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए. उनकी ये भी मांग है कि भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को वापस लिया जाये क्योंकि ये किसानों के हितों के खिलाफ है. किसान संगठनों की ये भी मांग है कि किसानों और मजदूरों को हर महीने दस हजार रुपये का सोशल सिक्योरिटी पेमेंट दिया जाए. 

इसके अलावा किसानों और कृषि मजदूरों के कर्ज को माफ करना, सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी की देने; डैम सेफ्टी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट और सीड बिल को वापस लेने के साथ-साथ सभी फसलों की व्यापक उत्पादन लागत (C2) पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP को तय करने जैसी मांगे शामिल हैं.

पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहे किसान

किसान भी पूरी तैयारी के साथ प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. वो अपने साथ ट्रकों में भरकर सूखा राशन और आवश्यक सामानों को लेकर आ रहे हैं. धरने के स्थल पर लंगर तैयार किया जाएगा ताकि खाने-पीने के लिए किसानों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. 

बता दें कि प्रशासन ने चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर एयरपोर्ट रोड के किनारे प्रदर्शन के लिए अनुमति दी है. एक हफ्ते तक चलने वाले इस प्रदर्शन के लिए प्रशासन किसानों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था करेगा, साफ-सफाई, पोर्टेबल टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 01 Sep 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Farmer PRotest PUNJAB NEWS
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