ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब BJP अध्यक्ष बोले, 'AAP सरकार के भ्रष्टाचार का घड़ा भरा, इसका...'

पंजाब BJP अध्यक्ष बोले, 'AAP सरकार के भ्रष्टाचार का घड़ा भरा, इसका...'

पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य में जनता के पैसे की कथित लूट और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले अब सामने आ रहे हैं. लूटने वालों को राज्य की जनता को जवाब देना होगा.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 07 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बुधवार (07 अक्टूबर) को AAP सरकार पर व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त होने और राज्य को 'बर्बादी' की ओर धकेलने का आरोप लगाया. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इसका 'अंत निकट है'. ढिल्लों की यह टिप्पणी सीबीआई द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) और अन्य सीनियर अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने तथा मान के ‘कैंप ऑफिस’ सहित कई जगहों पर छापे मारने के एक दिन बाद आई.

ढिल्लों ने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है. जनता के पैसे की कथित लूट और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले अब सामने आ रहे हैं. पंजाब को लूटने वालों को राज्य की जनता को जवाब देना होगा.’’ एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ‘‘सीबीआई ने मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुम्मन, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आर एस नागरा सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.’’

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पंजाब में CBI रेड पर भड़के CM मान, लगाया ED-CBI के गलत इस्तेमाल का आरोप
पंजाब में CBI रेड पर भड़के CM मान, लगाया ED-CBI के गलत इस्तेमाल का आरोप
पंजाब
पंजाब: तरनतारन में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, ड्राइवर भी जख्मी
पंजाब: तरनतारन में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, ड्राइवर भी जख्मी
पंजाब
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
पंजाब
DA केस में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
DA केस में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने AAP सरकार का फूंका पुतला

मोहाली में भगवंत मान सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान ढिल्लों ने भ्रष्टाचार के प्रतीक स्वरूप एक घड़ा फोड़ा. प्रदर्शन के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाद में आप सरकार का पुतला भी फूंका. ढिल्लों ने दावा किया कि आप सरकार खुद को 'ईमानदार सरकार' के रूप में पेश करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले एक-एक करके सामने आ रहे हैं.

पंजाब के लोग सही वक्त पर AAP को जवाब देंगे- केवल सिंह ढिल्लों

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के लोग इन तमाम घटनाक्रमों को ध्यान से देख रहे हैं और सही वक्त आने पर इसका जवाब देंगे. भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए ढिल्लों ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब पुलिस को कई बार पत्र लिखे जाने के बावजूद राज्य सरकार उचित जांच करने में विफल रही, जिससे मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया. उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आप सरकार इन घटनाक्रमों से 'बौखलाई' हुई दिख रही है.

पंजाब में CBI रेड पर भड़के CM मान, लगाया ED-CBI के गलत इस्तेमाल का आरोप

Published at : 07 Oct 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
BJP Punjab NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब में CBI रेड पर भड़के CM मान, लगाया ED-CBI के गलत इस्तेमाल का आरोप
पंजाब में CBI रेड पर भड़के CM मान, लगाया ED-CBI के गलत इस्तेमाल का आरोप
पंजाब
पंजाब: तरनतारन में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, ड्राइवर भी जख्मी
पंजाब: तरनतारन में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, ड्राइवर भी जख्मी
पंजाब
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
पंजाब
DA केस में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
DA केस में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Jantar Mantar Protest LIVE: पुलिस ने राहुल-प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया, विपक्ष के मार्च को रोका
LIVE: पुलिस ने राहुल-प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया, विपक्ष के मार्च को रोका
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
इंडिया
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के शतक पर गदगद हुए सुनील गावस्कर, बोले- 'सबको को चुप कर दिया'
श्रेयस अय्यर के शतक पर गदगद हुए सुनील गावस्कर, बोले- 'सबको को चुप कर दिया'
बिहार
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
टेक्नोलॉजी
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
शिक्षा
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
हेल्थ
डेंगू में गिरे प्लेटलेट्स तो इन तरीकों से तुरंत बढ़ाएं, बड़े काम की है खबर
डेंगू में गिरे प्लेटलेट्स तो इन तरीकों से तुरंत बढ़ाएं, बड़े काम की है खबर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget