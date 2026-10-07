पंजाब में CBI रेड पर भड़के CM मान, लगाया ED-CBI के गलत इस्तेमाल का आरोप

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने छापेमारी की है. इस छापेमारी से पंजाब की सियासत में हलचल मच गई है. मान ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाए हैं कि प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उनकी सरकार को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

उन्होंने इस कार्रवाई को बीजेपी की हताशा बताया है जो सत्ता में आने के लिए बेताब है. मान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट भी किया है. वहीं, कांग्रेस ने AAP सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं.

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ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ..ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ CBI ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ..ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ED ਤੇ CBI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ..ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ..ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ.. — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 6, 2026

मान ने कहा- अब ED-CBI का गलत इस्तेमाल होगा

उन्होंने लिखा, 'BJP ने पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. CBI ने मेरे कैंप ऑफिस पर रेड मारी. अब ED और CBI का पंजाब में गलत इस्तेमाल होगा ताकि पंजाब सरकार और मुझे बदनाम किया जा सके. लोगों से मिल रहा प्यार देखकर BJP घबरा गई है.'

मान ने रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं. सीएम मान ने आरोप लगाया कि BJP ने किसानों के विरोध-प्रदर्शन से लेकर राज्य के पानी और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे तक, हर मामले में पंजाब को बार-बार नजरअंदाज कियाहै. अब उनके कैंप ऑफिस पर CBI की कार्रवाई आने वाले चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का ही एक हिस्सा है.

क्या है मामला?

दरअसल, चंडीगढ़ में सीएम आवास के पास CBI ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को रेड की थी. CBI की टीम ने ये छापेमारी सीएम मुख्यमंत्री के ओएसडी (OSD) राजवीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार, ट्रांसफर-पोस्टिंग और कैश फॉर पोस्टिंग के मामले में की है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत के बाद, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर को OSD के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही CBI को मामले की जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है.

House No. 50 — @BhagwantMann’s camp office, and the very residence from where his Delhi masters ran Punjab — is now being raided by the CBI. The irony is hard to miss: the place that symbolised Delhi’s remote control over Punjab is now under the CBI scanner. The CBI must expose the truth. Punjab must not be turned into a laboratory for electoral quid pro quo. @INCIndia @INCPunjab @SachinPilot — Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 6, 2026

विपक्ष ने मान सरकार को घेरा

CM मान एक तरफ बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब में विपक्ष ने भी इन छापों को लेकर CM मान के कैंप ऑफिस तथा AAP सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं. पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक्स पर लिखा, "हाउस नंबर 50, मान का कैंप ऑफिस, और वही घर जहां से उनके दिल्ली के आका पंजाब को चलाते थे, अब वहां CBI छापा मार रही है."

The CBI has now officially registered an FIR into a corruption network allegedly operating around the Punjab CM @BhagwantMann office and his OSD— involving manipulation of postings, tenders, licences, policies, land-use matters and official approvals. This is no longer a matter of political allegations. The High Court-directed investigation has begun. The Punjab Government must come clean: Who was running this system, who benefited from it, and who in the CM’s establishment was protecting it? @INCIndia @INCPunjab @SachinPilot — Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 6, 2026

कांग्रेस नेता ने कहा, "विडंबना तो देखिए कि जिस जगह से पंजाब पर दिल्ली का रिमोट कंट्रोल चलता था, वो अब CBI की जांच के दायरे में है." उन्होंने CBI से सच सामने लाने की मांग की है. इसके बाद एक अन्य ट्वीट में बाजवा ने बताया कि CBI ने अब आधिकारिक तौर पर पंजाब के CM भगवंत मान के ऑफिस और उनके OSD के आस-पास कथित तौर पर चल रहे भ्रष्टाचार के नेटवर्क के मामले में FIR दर्ज कर ली है.

उन्होंने आगे लिखा, 'इसमें पोस्टिंग, टेंडर, लाइसेंस, पॉलिसी, जमीन के इस्तेमाल से जुड़े मामलों और सरकारी मंजूरी में हेर-फेर शामिल है. ये अब केवल राजनीतिक आरोपों का मामला नहीं रह गया है. हाई कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हो चुकी है. पंजाब सरकार को सब कुछ साफ-साफ बताना चाहिए कि ये सिस्टम कौन चला रहा था, इससे किसे फायदा हुआ और CM के ऑफिस में कौन इसे बचा रहा था?'

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