ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में CBI रेड पर भड़के CM मान, लगाया ED-CBI के गलत इस्तेमाल का आरोप

पंजाब में CBI रेड पर भड़के CM मान, लगाया ED-CBI के गलत इस्तेमाल का आरोप

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI रेड पर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है. मान सरकार बीजेपी पर चुनाव पास आने पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 07 Oct 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर  केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने छापेमारी की है. इस छापेमारी से पंजाब की सियासत में हलचल मच गई है. मान ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाए हैं कि प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उनकी सरकार को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

उन्होंने इस कार्रवाई को बीजेपी की हताशा बताया है जो सत्ता में आने के लिए बेताब है. मान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट भी किया है. वहीं, कांग्रेस ने AAP सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पंजाब: तरनतारन में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, ड्राइवर भी जख्मी
पंजाब: तरनतारन में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, ड्राइवर भी जख्मी
पंजाब
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
पंजाब
DA केस में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
DA केस में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
पंजाब
पंजाब सीएम के OSD के खिलाफ CBI जांच पर सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कब होगी सुनवाई?
पंजाब सीएम के OSD के खिलाफ CBI जांच पर सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कब होगी सुनवाई?

ASP विवेक भगत के गले की फांस बनी CJP, कमिश्नर को चिट्ठी लिख बोले- 'मुझे...'

मान ने कहा- अब ED-CBI का गलत इस्तेमाल होगा

उन्होंने लिखा, 'BJP ने पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. CBI ने मेरे कैंप ऑफिस पर रेड मारी. अब ED और CBI का पंजाब में गलत इस्तेमाल होगा ताकि पंजाब सरकार और मुझे बदनाम किया जा सके. लोगों से मिल रहा प्यार देखकर BJP घबरा गई है.'  

मान ने रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं. सीएम मान ने आरोप लगाया कि BJP ने किसानों के विरोध-प्रदर्शन से लेकर राज्य के पानी और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे तक, हर मामले में पंजाब को बार-बार नजरअंदाज कियाहै. अब उनके कैंप ऑफिस पर CBI की कार्रवाई आने वाले चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का ही एक हिस्सा है. 

क्या है मामला?

दरअसल, चंडीगढ़ में सीएम आवास के पास CBI ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को रेड की थी. CBI की टीम ने ये छापेमारी सीएम मुख्यमंत्री के ओएसडी (OSD) राजवीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार, ट्रांसफर-पोस्टिंग और कैश फॉर पोस्टिंग के मामले में की है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत के बाद, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर को OSD के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही CBI को मामले की जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है.

विपक्ष ने मान सरकार को घेरा

CM मान एक तरफ बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब में विपक्ष ने भी इन छापों को लेकर CM मान के कैंप ऑफिस तथा AAP सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं. पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक्स पर लिखा, "हाउस नंबर 50, मान का कैंप ऑफिस, और वही घर जहां से उनके दिल्ली के आका पंजाब को चलाते थे, अब वहां CBI छापा मार रही है."

कांग्रेस नेता ने कहा, "विडंबना तो देखिए कि जिस जगह से पंजाब पर दिल्ली का रिमोट कंट्रोल चलता था, वो अब CBI की जांच के दायरे में है." उन्होंने CBI से सच सामने लाने की मांग की है. इसके बाद एक अन्य ट्वीट में बाजवा ने बताया कि CBI ने अब आधिकारिक तौर पर पंजाब के CM भगवंत मान के ऑफिस और उनके OSD के आस-पास कथित तौर पर चल रहे भ्रष्टाचार के नेटवर्क के मामले में FIR दर्ज कर ली है.

उन्होंने आगे लिखा, 'इसमें पोस्टिंग, टेंडर, लाइसेंस, पॉलिसी, जमीन के इस्तेमाल से जुड़े मामलों और सरकारी मंजूरी में हेर-फेर शामिल है. ये अब केवल राजनीतिक आरोपों का मामला नहीं रह गया है.  हाई कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हो चुकी है. पंजाब सरकार को सब कुछ साफ-साफ बताना चाहिए कि ये  सिस्टम कौन चला रहा था, इससे किसे फायदा हुआ और CM के ऑफिस में कौन इसे बचा रहा था?'

पंजाब CM के दफ्तर के पास CBI रेड पर केजरीवाल बोले, '100 से ज्यादा सीटें...'

 

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 07 Oct 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
CBI Raid PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब: तरनतारन में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, ड्राइवर भी जख्मी
पंजाब: तरनतारन में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, ड्राइवर भी जख्मी
पंजाब
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
पंजाब
DA केस में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
DA केस में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
पंजाब
पंजाब सीएम के OSD के खिलाफ CBI जांच पर सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कब होगी सुनवाई?
पंजाब सीएम के OSD के खिलाफ CBI जांच पर सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कब होगी सुनवाई?
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लड़ाई फिर 80-20 पर आ गई...', UP चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा दावा
'लड़ाई फिर 80-20 पर आ गई...', UP चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा दावा
इंडिया
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
बॉलीवुड
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
स्पोर्ट्स
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
बिहार
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
इंडिया
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
एग्रीकल्चर
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget