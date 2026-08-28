पंजाब: SC आयोग के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बोले, 'अरविंद केजरीवाल का...'

पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी देते हुए जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि उन्हें चमकौर साहिब का हलका प्रभारी नियुक्त किया गया है. इसके लिए वो आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हैं. दरअसल, चमकौर साहिब को पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का सियासी गढ़ माना जाता है. आप के इस फैसले को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है.

जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा, "पिछले 72 घंटों में कई घटनाक्रम हुए हैं, जिनमें सबसे अहम पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग से जुड़ा है. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान लंबे समय से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मेरे जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को पंजाब की राजनीति में आगे लाया जाना चाहिए. इसी सिलसिले में, मैंने 26 तारीख को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया."

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