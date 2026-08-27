पंजाब चुनाव 2027 में CM की पहली पसंद कौन? सर्वे में यह नाम आया सामने

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जारी हैं. पंजाब में आम आदमी पार्टी दोबारा से सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई है. इस बीच सवाल उठ रहे थे कि पंजाब में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? इसको लेकर जब सर्वे किया गया तो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है.

वोट वाइब के स्टेट वाइब सर्वे में इस सवाल पर लोगों से राय ली गई. सवाल के जवाब में लोगों ने अपनी राय देते हुए पंजाब में मुख्यमंत्री की पहली पसंद सीएम भगवंत मान को बताया है. 40.1 प्रतिशत लोग उन्हें फिर से सीएम देखना चाहते हैं. ऐसे में एक बार फिर भगवंत मान पर लोग भरोसा जता सकते हैं.

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पंजाब में सीएम की पहली पसंद?

पंजाब में सीएम की पहली पसंद भगवंत मान तो हैं ही लेकिन दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं. इनको 20.6 प्रतिशत लोग अपना सीएम बनाना चाहते हैं. वहीं शिरोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल हैं. इनको 11.7 प्रतिशत लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं. बीजेपी के केवल सिंह ढिल्लों को 6.1 परसेंट लोग ही सीएम बनाना चाहते हैं. इनके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को 5.3 प्रतिशत लोग राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं.

लिस्ट में राघव चड्ढा का भी नाम है. उन्हें सिर्फ 1.8 प्रतिशत लोग सीएम की पहली पसंद मानते हैं. इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा को 0.6 प्रतिशत और बीजेपी के सुनील जाखड़ को 0.5 प्रतिशत लोग सीएम की पहली पसंद मानते हैं. राज्य के 7 प्रतिशत लोग किसी इनमें से किसी को नहीं बल्कि नए चेहरे को सीएम देखना चाहते हैं. वहीं 6.3 परसेंट लोगों ने इस पर अपनी राय नहीं दी है.

किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट करेंगे लोग?

वहीं सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि वह आगामी पंजाब चुनाव में किस पार्टी और गठबंधन को वोट करेंगे. इस सवाल के जवाब में 34 प्रतिशत लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की इच्छा जताई है. वहीं 30.2 प्रतिशत लोगों ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही है. इसके अलावा बीजेपी को 12.2 प्रतिशत, शिरोमणी अकाली दल को 11.3 प्रतिशत, अकाली दल (वारिस पंजाब दे) को 6.6 प्रतिशत और 1 प्रतिशत लोग अन्य पार्टी को वोट देना चाहते हैं. वहीं 4.7 प्रतिशत लोगों ने अभी तक यह तय नहीं किया है.

2027 के पंजाब चुनाव में कौन सी पार्टी मारेगी बाजी?

आगामी 2027 के पंजाब चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी. इस सवाल के जवाब में 36.6 प्रतिशत लोगों ने आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया है. वहीं 26.8 प्रतिशत लोगों ने कांग्रेस, 13.6 प्रतिशत ने बीजेपी, 9,6 प्रतिशत ने शिरोमणी अकाली, 6.2 प्रतिशत ने अकाली दल (वारिस पंजाब दे) और 0.9 प्रतिशत लोगों अन्य पार्टी की जीत का दावा किया है. वहीं 6.1 प्रतिशत लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त करने से परहेज किया है.

बता दें कि पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीत का परचम लहराने की कोशिश कर रही है. वहीं कांग्रेस फिर से वापसी करने की तैयारी कर रही है. बीजेपी सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत में जुटी हुई है.

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