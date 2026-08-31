Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'देश के Gen Z...', पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव जीतने पर बोले ABVP के अंकित बिढान

'देश के Gen Z...', पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव जीतने पर बोले ABVP के अंकित बिढान

पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी के प्रत्याशी अंकित बिढान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है. उन्होंने आदिल बराड़ का करारी शिकस्त दी है. इस बीच उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : सचिन कुमार |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 31 Aug 2026 11:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एबीवीपी के अंकित बिढान ने जीता पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद
  • बिढान ने आप छात्र विंग के आदिल बराड़ को 513 मतों से हराया
  • उपाध्यक्ष अरमान भिंडर, संयुक्त सचिव विशाल बामल भी चुनाव जीते

पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजे सोमवार (31 अगस्त) को घोषित हो चुके हैं. इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जलवा देखने को मिला. एबीवीपी के अंकित बिढान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली है. उन्होंने आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के आदिल बराड़ को 513 वोटों से मात दे दी है.

अध्यक्ष पद पर जीत के बाद अंकित बिढान की पहली प्रतिक्रिया आई है.  उन्होंने कहा, "आज छात्र संघ चुनावों में ABVP की जीत ने बता दिया है कि देश के Gen Z प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं. आने वाले साल में छात्रों की मांगों और मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे." अंकित ने आगे कहा, "PU छात्र संघ चुनाव देश का पहला छात्र संघ चुनाव होता है. इस चुनाव ने Gen Z का मूड बताया है."

पंजाब: राजा वडिंग की बढ़ेंगी मुश्किलें? SC-ST आयोग बोला- 5 दिन में एक्शन हो

अंकित बिढान ने आदिल बराड़ का हराया

अंकित बिढान ने AAP के छात्र विंग Association of Students for Alternative Politics ASAP के उम्मीदवार आदिल बराड़ को 513 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया है. वहीं कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई को तीसरे पायदान से संतोष करना पड़ा है. 

एबीवीपी उम्मीदवार अंकित बिढान को 3149 वोट मिले हैं. वहीं ASAP के आदिल बराड़ को 2637, NSUI के गुरमन सिंह संधू को 2263, SATH के दश्नप्रीत को 1387 और NOTA को 174 वोट पड़े. वहीं जनरल सेक्रेटरी के पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ध्यान सिंह को 4045, NSUI के आर्यन को 3678, मुस्कान चौहान को 1286 और NOTA को 581 वोट डाले गए. 

उपाध्यक्ष पद पर किसे मिली जीत

वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष पद पर अरमान सिंह भिंडर ने जीत दर्ज की है. उन्हें 3322 वोट मिले. वहीं आकांक्षा ठाकुर को 2818, अरमान सिंह को 652, मनमीत कौर को 1053, विपुल भादु को 1284 और नोटा को 465 वोट मिले है. इसके अलावा संयुक्त सचिव के पद पर विशाल बामल ने 3506 वोट पाकर जीत दर्ज की है. वहीं देवराज सिंह नैन को 2338, राम चंदर सिंह को 1650, अमीन कौर को 1141 और नोटा को 938 पड़े हैं.

पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में ABVP का डंका, अंकित बिढान बने अध्यक्ष

Published at : 31 Aug 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
Punjab University PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
'देश के Gen Z...', पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव जीतने पर बोले ABVP के अंकित बिढान
'देश के Gen Z...', पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव जीतने पर बोले ABVP के अंकित बिढान
पंजाब
अबोहर में बेटे ने प्रेशर कुकर से की मां की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
अबोहर में बेटे ने प्रेशर कुकर से की मां की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
पंजाब
पंजाब: राजा वडिंग की बढ़ेंगी मुश्किलें? SC-ST आयोग बोला- 5 दिन में एक्शन हो
पंजाब: राजा वडिंग की बढ़ेंगी मुश्किलें? SC-ST आयोग बोला- 5 दिन में एक्शन हो
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में ABVP का डंका, अंकित बिढान बने अध्यक्ष
पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में ABVP का डंका, अंकित बिढान बने अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
नेपाल में 903 मौतें... China पर क्यों उठ रहे बड़े सवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'
अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रीजनल सिनेमा
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
इंडिया
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
जनरल नॉलेज
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget