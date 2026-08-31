'देश के Gen Z...', पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव जीतने पर बोले ABVP के अंकित बिढान
पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी के प्रत्याशी अंकित बिढान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है. उन्होंने आदिल बराड़ का करारी शिकस्त दी है. इस बीच उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.
- एबीवीपी के अंकित बिढान ने जीता पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद
- बिढान ने आप छात्र विंग के आदिल बराड़ को 513 मतों से हराया
- उपाध्यक्ष अरमान भिंडर, संयुक्त सचिव विशाल बामल भी चुनाव जीते
पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजे सोमवार (31 अगस्त) को घोषित हो चुके हैं. इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जलवा देखने को मिला. एबीवीपी के अंकित बिढान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली है. उन्होंने आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के आदिल बराड़ को 513 वोटों से मात दे दी है.
अध्यक्ष पद पर जीत के बाद अंकित बिढान की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा, "आज छात्र संघ चुनावों में ABVP की जीत ने बता दिया है कि देश के Gen Z प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं. आने वाले साल में छात्रों की मांगों और मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे." अंकित ने आगे कहा, "PU छात्र संघ चुनाव देश का पहला छात्र संघ चुनाव होता है. इस चुनाव ने Gen Z का मूड बताया है."
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अंकित बिढान ने आदिल बराड़ का हराया
अंकित बिढान ने AAP के छात्र विंग Association of Students for Alternative Politics ASAP के उम्मीदवार आदिल बराड़ को 513 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया है. वहीं कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई को तीसरे पायदान से संतोष करना पड़ा है.
एबीवीपी उम्मीदवार अंकित बिढान को 3149 वोट मिले हैं. वहीं ASAP के आदिल बराड़ को 2637, NSUI के गुरमन सिंह संधू को 2263, SATH के दश्नप्रीत को 1387 और NOTA को 174 वोट पड़े. वहीं जनरल सेक्रेटरी के पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ध्यान सिंह को 4045, NSUI के आर्यन को 3678, मुस्कान चौहान को 1286 और NOTA को 581 वोट डाले गए.
उपाध्यक्ष पद पर किसे मिली जीत
वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष पद पर अरमान सिंह भिंडर ने जीत दर्ज की है. उन्हें 3322 वोट मिले. वहीं आकांक्षा ठाकुर को 2818, अरमान सिंह को 652, मनमीत कौर को 1053, विपुल भादु को 1284 और नोटा को 465 वोट मिले है. इसके अलावा संयुक्त सचिव के पद पर विशाल बामल ने 3506 वोट पाकर जीत दर्ज की है. वहीं देवराज सिंह नैन को 2338, राम चंदर सिंह को 1650, अमीन कौर को 1141 और नोटा को 938 पड़े हैं.
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