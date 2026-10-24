अमित शाह के दावे के बाद पंजाब में हलचल, हरसिमरत कौर पर मंथन?

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में NDA गठबंधन की सरकार बनाने का दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था. इस बीच अकाली दल के फिर से NDA गठबंधन से जुड़ने की खबरें भी सामने आ रहीं हैं. जिसमें हरसिमरत कौर बादल के चेहरे पर चुनाव में जाने की चर्चा तेज हो गई है.

इस पर अभी अकाली दल या गठबंधन की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पंजाब के इस समय के हालात पर उनके नाम की मुहर लगना तय माना जा रहा है. इस पर बीजेपी के अंदर से भी सहमति की खबरें सामने आ रहीं हैं.

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सुखबीर बादल कई विवादों में घिरे

यहां बता दें कि अकाली दल प्रमुख प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पिछले लंबे समय से धार्मिक और राजनीतिक विवादों में रहे हैं. जिसके चलते उनके चेहरे पर जाने का राजनीतिक जोखिम नहीं लिया जा सकता. सुखबीर सिंह बादल को 2 दिसंबर 2024 को अकाल तख़्त साहिब ने धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया था. उन पर 2007 से 2017 तक कई विवादित फैसलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

इसके साथ ही 2015 में बेअदबी की घटना ने उनकी राजनीतिक भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है. यही नहीं अकाली दल के दूसरे नेता विक्रम मजीठिया भी नशा तस्करी के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं. SIT उनसे हाल ही में पूछताछ कर चुकी है. चूंकि बीजेपी पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चला ढ़ाही, ऐसे में गठबंधन में उनके चेहरे पर भी विवाद हो सकता है.

हरसिमरत कौर चार बार MP रहीं

मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में हरसिमरत कौर बादल ज्यादा फिट बैठ रहीं हैं. वे 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार भटिंडा से सांसद बन रहीं हैं. इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं. 2020 सितंबर में उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. हरसिमरत कौर पंजाब में बड़ा महिला चेहरा हैं और महिलाओं के बीच उनकी पैठ भी मजबूत है. जिस पर गठबंधन में उनके चेहरे पर मुहर लगने की संभावना है.

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