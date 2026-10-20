TMC से बगावत के बाद यूसुफ पठान को गुजरात में राहत, 20 करोड़ की जमीन का मामला सुलझा

पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से सांसद युसूफ पठान को ममता बनर्जी की टीएमसी से बगावत के दो महीने बाद गुजरात में बीजेपी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. वडोदरा नगर निगम ने उनके खिलाफ 978 वर्गमीटर के विवादित प्लॉट मामले में उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. जिसमें उन्हें ये प्लॉट अब आवंटित कर दिया गया है. जबकि दो साल पहले उन्हें इसी मामले में नोटिस दिया गया था.

इस प्लॉट में से 500 वर्ग मीटर जमीन उन्हें आवासीय उपयोग के लिए उपहार के तौर पर दी जाएगी, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन का हस्तांतरण उसके तय मूल्यांकन के 55% मूल्य पर किया जाएगा.

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क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि बीजेपी के नियंत्रण वालीवडोदरा नगर निगम ने जून 2024 में पठान को यह नोटिस भेजा था. यह नोटिस उन्हें पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से TMC के टिकट पर जीतने के कुछ ही दिनों बाद मिला था. जून 2026 में, बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के कुछ समय बाद, पठान उन 20 टीएमसी सांसदों में शामिल थे, जिन्होंने पार्टी से नाता तोड़ लिया और 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) नामक एक कम जानी-मानी पार्टी में शामिल हो गए. जिसके बाद उनका यह मामला अब निपट गया है, जिसे बीजेपी द्वारा उन्हें गिफ्ट दिया गया माना जा रहा है.

20 करोड़ से अधिक है जमीन की कीमत

नगर निगम द्वारा मंजूर 2.10 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस जमीन की मौजदा कीमत 20.53 करोड़ रुपए आंकी गयी है. नगर निगम ने 500 वर्ग मीटर जमीन उपहार के तौर पर दी है, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन की कीमत तय की जाएगी साथ ही मूल्यांकन पर 45% की छूट भी मिलेगी.

नगर आयुक्त वडोदरा महेश बाबू के मुताबिक युसूफ पठान को जमीन आवंटन की मंजूरी सरकार से मिल गई है. अभी इसमें VMC की स्थायी प्रक्रिया से मंजूरी मिलना बाकी है.जनरल बोर्ड मीटिंग में प्रताव रखने पर स्थायी समिति इस पर विचार करेगी.

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