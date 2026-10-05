चेन्नई के पारी कॉर्नर स्थित इंडियन बैंक के 57 वर्षीय चीफ मैनेजर कनिष्क बाजपेई ने बैंक की चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली. यह घटना महज एक हादसा नहीं है, बल्कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में वर्क प्रेशर और मेंटल हेल्थ के गंभीर संकट की ओर इशारा करती है. बाजपेई के परिवार को आखिरी बार घटना से ठीक पहले करीब 15 मिनट तक फोन पर बात करते देखा गया था. बैंकिंग सेक्टर में काम के दबाव और मानसिक तनाव को लेकर बहस फिर उठी है कि आखिर बैंककर्मी इतने दबाव में क्यों हैं...

बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक दशक में देशभर में 500 से ज्यादा बैंक कर्मचारियों ने आत्महत्या की है. सिर्फ पिछले दो सालों की बात करें तो 2024 में करीब 15 और 2025 में 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. जनवरी 2025 के पहले 9 दिनों में ही 4 बैंकर्स ने आत्महत्या की थी.

बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा डेटाबेस सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें 2014 से 2026 तक के मामले दर्ज हैं. इसमें करीब 90 आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गई हैं. यह डेटाबेस दिखाता है कि 2014 में सिर्फ 1 मामला था, 2020 में भी 1, लेकिन 2021 के बाद मामलों में तेज उछाल आया. 2026 में जून तक कम से कम 8 मामले सामने आए हैं. हालांकि, यह सरकार का आधिकारिक ऑल-इंडिया डेटा नहीं है.

सुकून की नौकरी माने जाने वाले बैंक कर्मचारी खुदकुशी क्यों कर रहे?

फरवरी 2026 में राज्यसभा में CPI(M) सांसद ए.ए. रहीम ने एक गुजरात के बैंक कर्मचारी का जिक्र करते हुए बताया कि उसने आत्महत्या से पहले सीनियर अधिकारी से फोन पर कहा था, 'मैं अब और सहन नहीं कर सकता. जीने की इच्छा खत्म हो गई है.'

1. असंभव टारगेट और प्रदर्शन का दबाव

बैंक कर्मचारियों पर हर महीने असंभव बिजनेस टारगेट थोपे जाते हैं. सिर्फ लोन और डिपॉजिट ही नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और अटल पेंशन योजना जैसी सरकारी स्कीमें भी बेचनी पड़ती हैं. टारगेट पूरा न होने पर सीनियर अधिकारियों को बेइज्जत करना आम बात है.

राज्यसभा में रहीम ने कहा कि कई कर्मचारियों को रात में भी बैंक से नहीं जाने दिया जाता, जब तक रोजाना टारगेट पूरा न हो. गुजरात के जूनागढ़ में यूनियन बैंक के चीफ मैनेजर सियाराम प्रसाद ने सुसाइड नोट में लिखा, 'स्टाफ को असंभव टारगेट नहीं दिए जाने चाहिए.'

2. बढ़ता काम और घटते कर्मचारी

जून 2025 तक सरकारी बैंकों में 32,567 पद खाली थे. बैंकों की ब्रांचें और कारोबार दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टाफ लगातार घट रहा है. एक कर्मचारी पर 2,000 से ज्यादा ग्राहकों का बोझ है. नतीजतन, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी आम बात हो गई है. यही अंडरस्टाफिंग बाकी सारी समस्याओं की जड़ है. जब स्टाफ ही कम होगा, तो टारगेट पूरा करने का दबाव बढ़ेगा, काम के घंटे लंबे होंगे और बर्नआउट तय है.

3. काम के घंटे और लगातार बर्नआउट

बैंक कर्मियों को रोजाना 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है. 2024 में केरल के कोल्लम जिले में 282 बैंक कर्मचारियों पर हुई एक पीयर-रिव्यूड स्टडी में चौंकाने वाले नतीजे मिले. इसमें 82.2% कर्मचारी मॉडरेट-टू-हाई बर्नआउट का शिकार हैं और 26.2% गंभीर तनाव से जूझ रहे हैं.

इस स्टडी में साफ पाया गया कि जो लोग रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, उनमें बर्नआउट का खतरा 2.39 गुना और तनाव का खतरा 3.37 गुना ज्यादा था.

4. लोन और फाइनेंशियल टारगेट का दबाव

बैंक कर्मचारियों को बैंक की ओर से सस्ते लोन मिलते हैं, यानी प्रोबेशन पूरा होने पर 90 लाख से 1.25 करोड़ रुपए तक का होम लोन और 15 से 25 लाख रुपये तक का व्हीकल लोन. इसकी रीपेमेंट 70 साल की उम्र तक चलती है.

BEFI के मुताबिक, 99% बैंक कर्मचारी ये लोन लेते हैं और फिर भारी कर्ज के बोझ में फंस जाते हैं. इस वजह से वे कितना भी दबाव सहते हैं, नौकरी छोड़ नहीं सकते. यही वजह है कि कई सुसाइड नोट में लोन के बोझ का जिक्र मिलता है.

5. टॉक्सिक वर्क कल्चर

सीनियर अधिकारियों का कर्मचारियों को डराना-धमकाना और करियर बर्बाद करने की धमकी देना आम बात है. कई मामलों में परिवारों ने सीनियर अधिकारियों पर हेरेसमेंट के आरोप लगाए हैं. ए.ए. रहीम ने राज्यसभा में सरकार से अपील करते हुए कहा, 'भारतीय पब्लिक बैंकिंग सेक्टर में गुलामी बंद करो.'

इसमें बैंक हड़तालों और मांगों का क्या रोल है?

इन बढ़ती घटनाओं के बीच बैंक कर्मचारी यूनियनें लगातार आंदोलन कर रही हैं. 7 बड़ी यूनियनों का अम्ब्रेला ऑर्गनाइजेशन और बैंकिंग वर्कफोर्स के 90% का लीडर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की 4 बड़ी मांगें हैं:

5-डे वर्क वीक: सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए. IBA ने 8 मार्च 2024 को 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट/9वें जॉइंट नोट के तहत सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति दी थी. प्रस्ताव के मुताबिक, सोमवार से शुक्रवार तक काम के घंटे करीब 40 मिनट बढ़ाए जाएंगे और बदले में सभी शनिवार बंद रहेंगे. यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, लेकिन पिछले दो साल से मंजूरी लंबित है. अभी बैंकों में पहला, तीसरा और पांचवां शनिवार कामकाजी रहता है, सिर्फ दूसरा और चौथा शनिवार बंद होता है.

सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए. IBA ने 8 मार्च 2024 को 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट/9वें जॉइंट नोट के तहत सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति दी थी. प्रस्ताव के मुताबिक, सोमवार से शुक्रवार तक काम के घंटे करीब 40 मिनट बढ़ाए जाएंगे और बदले में सभी शनिवार बंद रहेंगे. यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, लेकिन पिछले दो साल से मंजूरी लंबित है. अभी बैंकों में पहला, तीसरा और पांचवां शनिवार कामकाजी रहता है, सिर्फ दूसरा और चौथा शनिवार बंद होता है. PLI स्कीम वापस: परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को यूनियनें भेदभावपूर्ण मानती हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रही हैं. सरकार ने इसे फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन यूनियनें स्थायी समाधान चाहती हैं.

परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को यूनियनें भेदभावपूर्ण मानती हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रही हैं. सरकार ने इसे फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन यूनियनें स्थायी समाधान चाहती हैं. पेंशन सुधार: NPS को वापस OPS में बदलने, पुराने पेंशनरों की पेंशन अपडेट करने और ग्रेच्युटी बढ़ाने की मांग.

NPS को वापस OPS में बदलने, पुराने पेंशनरों की पेंशन अपडेट करने और ग्रेच्युटी बढ़ाने की मांग. भर्ती बढ़ाना: स्टाफ की कमी दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती की जरूरत है. यह मांग सबसे जरूरी है, क्योंकि अंडरस्टाफिंग ही बाकी सारी समस्याओं की जड़ है.

सरकार ने इस मामले में क्या किया?

वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने 5-डे वर्क वीक पर कोई वादा नहीं किया है और यह मुद्दा वेतन समझौता वार्ता में भी नहीं उठाया गया था. मंत्रालय के मुताबिक, IBA ने 12 जुलाई 2023 को सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि सभी शनिवार को बैंकिंग हॉलिडे घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई.

हालांकि, यूनियनों का दावा है कि IBA ने मार्च 2024 के सेटलमेंट में 5-डे वर्क वीक पर सहमति दी थी और यह सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतजार है.

इन मौतों और प्रदर्शनों के बाद क्या बदलेगा?

सरकार का कहना है कि बैंकों में भर्ती बढ़ी है. 2014-15 से 2025-26 के बीच करीब 4.82 लाख कर्मचारियों की भर्ती हुई है. लेकिन मौजूदा कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती के आंकड़े जमीन पर दिखने वाली हकीकत से अलग हैं. जब तक टारगेट का दबाव कम नहीं होता, स्टाफ की भर्ती नहीं बढ़ती और काम के घंटे तय नहीं होते, तब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी.

चेन्नई की घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है. यह उस पूरे सिस्टम की आवाज है, जो लंबे समय से अनसुनी है.