Explained: भारत में तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी, जानिए इसका मतलब क्या

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट' और राष्ट्रीय सांख्यिकी रिपोर्टों के अनुसार, भारत में बुजुर्गों यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, उनकी आबादी अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है.

ऐतिहासिक रूप से भारत को युवाओं का देश कहा जाता रहा है, जहां विशाल कामकाजी आबादी आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बनी हुई है. हालांकि, देश की जनसांख्यिकी में एक बहुत बड़ा बदलाव आकार ले रहा है. आइए विस्तार से समझें कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके मूल कारण क्या हैं, और देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने और भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.

आंकड़ों की जुबानी, जनसांख्यिकी का बदलता ढांचा

भारत में बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि के आंकड़े इस बदलाव की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 10.4 करोड़ थी. वर्तमान समय में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 15 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है.

जनसांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 34.7 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है.

इसका सीधा अर्थ यह है कि वर्ष 2050 तक भारत की कुल आबादी का लगभग 20% हिस्सा (हर 5 में से 1 व्यक्ति) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से भी अधिक होगा.

बुजुर्गों की आबादी बढ़ने के मुख्य कारण

इस जनसांख्यिकीय बदलाव के पीछे मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सामाजिक प्राथमिकताओं में बदलाव जैसे दो प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं.

चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक तकनीकों, जीवनरक्षक दवाओं और स्वच्छता मानकों में सुधार के कारण भारत में औसत आयु में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. 1947 में स्वतंत्रता के समय एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा महज 32–35 वर्ष थी, जो आज बढ़कर 70 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है. लोग न केवल लंबा जीवन जी रहे हैं, बल्कि गंभीर बीमारियों से बचाव की दर भी सुधरी है.

शिक्षा का प्रसार, जागरूकता और शहरीकरण के कारण देश भर में जन्म दर तेजी से घटी है. भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.0 पर आ चुकी है, जो कि आबादी के प्रतिस्थापन स्तर - 2.1 से भी कम है. यानी अब जोड़े कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी की तुलना में पुरानी पीढ़ी का आनुपातिक हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है.

देश, अर्थव्यवस्था और समाज पर बहुआयामी प्रभाव

वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ना जहां एक ओर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और उच्च जीवन स्तर का प्रमाण है, वहीं दूसरी ओर यह कई गंभीर चुनौतियां भी खड़ी करता है.

आर्थिक प्रभाव और निर्भरता अनुपात

बुजुर्ग आबादी के बढ़ने से 'आश्रित आबादी' का अनुपात बढ़ता है. कामकाजी वर्ग (15 से 59 वर्ष) पर उन लोगों की आर्थिक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

सरकार पर पेंशन योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा भत्तों और भविष्य निधि का वित्तीय दबाव लगातार बढ़ेगा, जिससे विकास कार्यों के लिए बजट आबंटन को संतुलित करना एक चुनौती होगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र पर नया दबाव

उम्र बढ़ने के साथ मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, आर्थराइटिस और डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) जैसी गैर-संचारी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. भारत का मौजूदा हेल्थकेयर ढांचा मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों और बाल-मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता रहा है. अब देश को वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों, समर्पित अस्पतालों और प्रशिक्षित केयर-गिवर्स की भारी आवश्यकता होगी.

सामाजिक और पारिवारिक संरचना में विघटन

एकल परिवारों के चलन और युवाओं के रोजगार की तलाश में बड़े शहरों या विदेश पलायन करने के कारण बुजुर्ग घर में अकेले पड़ रहे हैं. समाज में बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा, सुरक्षा की कमी और एकाकीपन मानसिक अवसाद जैसी समस्याओं को जन्म दे रहा है.

वृद्धावस्था का स्त्रीकरण

जैव-वैज्ञानिक रूप से महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है. भारत में वृद्ध आबादी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक होगी. इनमें से एक बड़ा हिस्सा बिना किसी स्वतंत्र आय, वित्तीय परिसंपत्ति या पेंशन सुरक्षा के विधवा जीवन जीने के लिए मजबूर हो सकता है, जिससे वे सामाजिक-आर्थिक रूप से अधिक संवेदनशील बन जाती हैं.

भारत को क्या करने की आवश्यकता है?

इस जनसांख्यिकीय बदलाव से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक बहुस्तरीय नीतिगत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है.

-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी बुजुर्गों के लिए एक न्यूनतम सार्वभौमिक पेंशन और 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं के तहत वृद्धों के लिए समर्पित कवरेज का विस्तार करना अनिवार्य है.

-प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) से लेकर जिला अस्पतालों तक बुजुर्गों के लिए विशेष वार्ड, ओपीडी और मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

-बुजुर्गों को केवल आर्थिक बोझ मानने की मानसिकता बदलनी होगी. उनके व्यापक अनुभव का उपयोग परामर्श, शिक्षण और सामुदायिक सेवाओं में किया जा सकता है. ऐसे उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो बुजुर्गों की दैनिक ज़रूरतों को आसान बनाएं और उन्हें आत्मनिर्भर रखें.

-शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर सिटीजन क्लब, डे-केयर सेंटर, सामुदायिक रसोई और 24x7 हेल्पलाइन नेटवर्क को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें.

क्या असर पड़ेगा

कामकाजी उम्र (15-59 वर्ष) के युवाओं पर बुजुर्गों की जिम्मेदारी बढ़ेगी. पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ने से राजकोषीय दबाव बढ़ेगा. उम्र बढ़ने के साथ गैर-संचारी बीमारियों (जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, डिमेंशिया) का खतरा बढ़ता है. देश में 'गेरियाट्रिक केयर' की मांग और विशेषज्ञों की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ेगी.

भारत में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी कोई अचानक आई आपदा नहीं, बल्कि विकास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का एक स्वाभाविक परिणाम है. यदि समय रहते दूरदर्शी नीतियां, वित्तीय सुरक्षा और संवेदनशील स्वास्थ्य ढांचा तैयार नहीं किया गया, तो यह 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के लाभ को आर्थिक बोझ में बदल सकता है. भारत को अपने युवाओं की ऊर्जा का लाभ उठाने के साथ-साथ अपने बुजुर्गों के अनुभव, सम्मान और सुरक्षा को भी अपनी राष्ट्रीय विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बनाना होगा.