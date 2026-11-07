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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी के घर हमला: अधीर रंजन बोले- 'किसी से दुश्मनी हो सकती है लेकिन...'

अभिषेक बनर्जी के घर हमला: अधीर रंजन बोले- 'किसी से दुश्मनी हो सकती है लेकिन...'

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के आवास पर एक बार फिर हमला हुआ है. इस हमले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. अभिषेक पर कई बार जानलेवा हमले की कोशिश हो चुकी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Nov 2026 03:47 PM (IST)
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टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पर हुए हमले के दावों पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बंगाल में किस तरह की राजनीतिक हो रही है?

उन्होंने कहा, 'किसी से दुश्मनी हो सकती है, या शायद कोई किसी को पसंद न करता हो लेकिन अगर किसी से उसका जन्मदिन मनाने का अधिकार ही छीन लिया जाए, तो यह बंगाल के बेहद खराब हालात को दर्शाता है. ऐसी हरकतों से बंगाल की संस्कृति और मूल्यों को कलंकित किया जा रहा है.'

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अभिषेक बनर्जी ने हमले का किया वीडियो शेयर

कांग्रेस नेता चौधरी का बयान उस दावे पर आया है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया. साथ ही लिखा, 'लगातार दो दिनों की रेकी के बाद रात 2 बजे बीजेपी गुंडो ने मेरे घर पर इस तरह हमला किया. उन्होंने अपने आरोपों पर आगे कहा कि आप फुटेज देखकर खुद दी समझ सकते हैं. अगर एक चुने हुए सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए पश्चिम बंगाल में आम आदमी का क्या हाल होगा.'

उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में मुझपर जानलेवा हमले की यह 7वीं कोशिश है. पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही न्यायपालिका ने किसी तरह का दखल नहीं दिया है. पूरे राज्य में गुंडे बेखौफ होकर उपद्रव मचा रहे हैं. न्यायापालिका आंखें मूंदे बैठी है. अभिषेक ने तंज कसते हुए कहा कि महोदय, मूक दर्शक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद. 

पिछले 6 महीनों में 7 बार हमले का दावा

अभिषेक ने अपने वीडियो पोस्ट में दावा किया है कि उन पर पिछले 6 महीनों में 7 बार हमला हुआ है, और वो भी जानलेवा. 7 नवंबर 2026 को कालीघट स्थित उनके आवास पर आधीरात को पत्थरबाजी और झड़प की घटना हुई. यह घटना उस वक्त हुई, जब अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन का जश्न चल रहा था. इस दौरान बीजेपी और टीएमसी सांसदों में छड़प देखने को मिली. अभिषेक ने आरोप लगाया है कि हथियारबंद लोगों और उपद्रवियों ने उनके घर पर हमला किया है. समर्थकों की पिटाई की है. पत्थर मारे हैं. 

इससे पहले 30 जून और 1 जुलाई की रात में भी कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनके घर और ऑफिस की रेकी की. इसके बाद घर पर हमला किया. पत्थर फेंके. 30 मई 2026 को सोनारपुर में हमला की घटना सामने आई थी. यहां अभिषेक बनर्जी हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे. अभिषेक पर वहां मौजूद भीड़ ने ईंट, जूते और अंडे से हमला किया था. तब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया था कि अगर हेलमेट नहीं पहनते तो उनकी जान जा सकती थी.  

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 07 Nov 2026 03:47 PM (IST)
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