अभिषेक बनर्जी के घर हमला: अधीर रंजन बोले- 'किसी से दुश्मनी हो सकती है लेकिन...'

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पर हुए हमले के दावों पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बंगाल में किस तरह की राजनीतिक हो रही है?

उन्होंने कहा, 'किसी से दुश्मनी हो सकती है, या शायद कोई किसी को पसंद न करता हो लेकिन अगर किसी से उसका जन्मदिन मनाने का अधिकार ही छीन लिया जाए, तो यह बंगाल के बेहद खराब हालात को दर्शाता है. ऐसी हरकतों से बंगाल की संस्कृति और मूल्यों को कलंकित किया जा रहा है.'

#WATCH | Murshidabad, West Bengal: On TMC leader Abhishek Banerjee's claim that his residence was attacked, Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, "...What kind of politics is being played in Bengal? One might have an enmity with someone, or perhaps simply not like them, but if the right to celebrate one’s own birthday is snatched away, it only highlights the dire state of affairs in Bengal... The very culture and ethos of Bengal are being tainted by such actions..." — ANI (@ANI) November 7, 2026

अभिषेक बनर्जी ने हमले का किया वीडियो शेयर

कांग्रेस नेता चौधरी का बयान उस दावे पर आया है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया. साथ ही लिखा, 'लगातार दो दिनों की रेकी के बाद रात 2 बजे बीजेपी गुंडो ने मेरे घर पर इस तरह हमला किया. उन्होंने अपने आरोपों पर आगे कहा कि आप फुटेज देखकर खुद दी समझ सकते हैं. अगर एक चुने हुए सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए पश्चिम बंगाल में आम आदमी का क्या हाल होगा.'

After two days of continuous recce, this is how BJP hooligans attacked my house at 2 AM today. Watch the footage and see for yourself. If this is what can happen to an elected Member of Parliament, imagine the plight of the common man in WB. This is the seventh attempt on my life in the last six months. Yet, there has been no police action and no judicial intervention. Hooligans are running riot across the state because the judiciary continues to turn a blind eye. Thank you, Milords, for remaining mute spectators! 🙏🏻 — Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 7, 2026

उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में मुझपर जानलेवा हमले की यह 7वीं कोशिश है. पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही न्यायपालिका ने किसी तरह का दखल नहीं दिया है. पूरे राज्य में गुंडे बेखौफ होकर उपद्रव मचा रहे हैं. न्यायापालिका आंखें मूंदे बैठी है. अभिषेक ने तंज कसते हुए कहा कि महोदय, मूक दर्शक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद.

पिछले 6 महीनों में 7 बार हमले का दावा

अभिषेक ने अपने वीडियो पोस्ट में दावा किया है कि उन पर पिछले 6 महीनों में 7 बार हमला हुआ है, और वो भी जानलेवा. 7 नवंबर 2026 को कालीघट स्थित उनके आवास पर आधीरात को पत्थरबाजी और झड़प की घटना हुई. यह घटना उस वक्त हुई, जब अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन का जश्न चल रहा था. इस दौरान बीजेपी और टीएमसी सांसदों में छड़प देखने को मिली. अभिषेक ने आरोप लगाया है कि हथियारबंद लोगों और उपद्रवियों ने उनके घर पर हमला किया है. समर्थकों की पिटाई की है. पत्थर मारे हैं.

इससे पहले 30 जून और 1 जुलाई की रात में भी कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनके घर और ऑफिस की रेकी की. इसके बाद घर पर हमला किया. पत्थर फेंके. 30 मई 2026 को सोनारपुर में हमला की घटना सामने आई थी. यहां अभिषेक बनर्जी हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे. अभिषेक पर वहां मौजूद भीड़ ने ईंट, जूते और अंडे से हमला किया था. तब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया था कि अगर हेलमेट नहीं पहनते तो उनकी जान जा सकती थी.