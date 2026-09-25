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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'

आलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'

एसआईआर पर खुलासे के बीच घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त के समर्थन में बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य उतर आए हैं. इस बीच उन्होंने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Sep 2026 05:29 PM (IST)
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आलोचना के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का साथ मिला है. उन्होंने ज्ञानेश कुमार की तारीफ करते हुए, उन्हें पद्म भूषण सम्मान देने की मांग की है. कहा हैकि वह कम से कम इसके हकदार हैं. 

सामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि असल बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद भी राहुल गांधी की बातों पर ध्यान नहीं देती है. वे उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं. ज्ञानेश कुमार कम से कम पद्म भूषण सम्मान के हकदार हैं. 

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उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग इस बात से खुश हैं कि इतने लंबे समय बाद डराने और धमकाने की कोशिशों को दूर रखा गया. हत्या की कोई घटना नहीं हुई. लोगों को असल में वोट डालने का मौका मिला. 

भट्टाचार्य ने कहा कि इसके अलावा सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की पहल की है. पश्चिम बंगाल के लोगों ने शायद ही कभी ऐसा चुनाव देखा हो. इसलिए पश्चिम बंगाल की आम जनता ज्ञानेश कुमार का पूरा समर्थन करती है. 

क्यों मचा हुआ है बवाल?

दरअसल, पूरा विवाद एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल पर है. हाल ही इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर दो अन्य चुनाव आयुक्तों संधू और जोशी ने आपत्ति दर्ज की थी. लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरंदाज कर फैसले एकतरफा लिए गए. जब से यह खुलासा है, विपक्ष लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. देशभर में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 25 Sep 2026 05:06 PM (IST)
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