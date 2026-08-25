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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी की TMC का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो...'

ममता बनर्जी की TMC का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो...'

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमकर तारीफ की. इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी के मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 25 Aug 2026 05:07 PM (IST)
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ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक काम रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी को घर में नजरबंद करने के शुभेंदु अधिकारी के बयान की कड़ी आलोचना की. 

न्यूज एजेंसी एएनआई से मंगलवार (25 अगस्त) को बात करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी इसी तरह काम करते रहे तो देश में विपक्षी पार्टियों को मजूबत होने में मदद मिलेगी. सौगत रॉय से जब पूछा गया कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अयोध्या से लेकर मनुस्मृति तक हिंदुओं की सभी परंपरा का अपमान कर रहे हैं तो इस पर जवाब देते हुए टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं. देश में जहां पर जो भी समस्या है वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं आवाज उठा रहे हैं. वो ठीक रहे हैं. 

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सौगत रॉय ने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह राहुल गांधी देश के मुद्दों को उठाते रहे तो देश में विपक्षी दल और मजबूत होंगे. 

सौगत रॉय ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से ममता बनर्जी को घर में नजरबंद करने की शुभेंदु अधिकारी की धमकी की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि मैं शुभेंदु अधिकारी के बयान की पूरी तरह निंदा करता हूं. उन्हें घर में नजरबंद रखने की बात एक धमकी है. उन्होंने आगे कहा कि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ 100 दिनों के लिए CM बने हैं तो उन्हें बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
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