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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानिशु आजाद मामले पर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP में घमासान, किसने-क्या कहा?

निशु आजाद मामले पर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP में घमासान, किसने-क्या कहा?

सीजेपी एक्टिविस्ट निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बवाल बढ़ गया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 05 Sep 2026 12:40 PM (IST)
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दिल्ली में सीजेपी एक्टिविस्ट निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बवाल बढ़ गया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर सवाल उठाए. वहीं बीजेपी ने समुदाय को बांटने का आरोप लगाया है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा और कट्टा इस्तेमाल करने की धमकी देने वाले व्यक्ति की पहुंच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और सांसद मनोज तिवारी तक कैसे हुई. पवन खेड़ा ने 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह और 2024 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के कथित विशेष पास को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या भारद्वाज प्रधानमंत्री मोदी के Gen Z आउटरीच के दूत है.

संजय आजाद पर हमले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज का वीडियो करोड़ों लोग देख रहे हैं, जिस तरह वह आतंकवादी की तरह बात कर रहा है और नाम किसका ले रहा है, ऐसे व्यक्ति का जो कि पूर्वी दिल्ली में दंगों के लिए जिम्मेदार है. उनको अपना बड़ा भाई बता रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पाल रखे हैं बीजेपी ने. उन्होंने पूछा कि मोदी जी को ऐसे ही लोग पसंद हैं क्या? साथ ही कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना होगा. 

क्या बोले बीजेपी नेता
निशु आजाद मामले पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि निशु पूरा देश आपके साथ है. हम भी आपके साथ हैं और बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता आपके साथ है, पीएम मोदी आपके साथ हैं आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी घटना पर समुदाय के नाम पर लोगों को बांटना उचित नहीं है और देशहित की चिंता करनी चाहिए. 

आरजेडी ने बीजेपी को घेरा
इसी मामले को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि वह कितना प्रभावशाली है, कि फलां व्यक्ति उसका भाई है और इस दौरान उसने किसी को नहीं बख्शा. ऊपर से लेकर बीच के स्तर तक सभी इसमें शामिल हैं, इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना बाकी नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस मामले पर ध्यान देने से पहले ही पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी.

चिराग पासवान ने क्या कहा
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि यह घटना अत्यंत गंभीर है. जिस तरीके से एक व्यक्ति खुलेआम इस बात को कबूल कर रहा है कि उसने किसी को इतना मारा कि संभवतः उनकी हत्या हो सकती थी. इस बात को खुलेआम पॉडकास्ट पर कबूल करना और उसके बाद भी अगर उसपर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं मानता हूं कि यह बहुत गलत उदाहरण देश और जनता के सामने जाएगा.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 05 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Pawan Khera CJP Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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