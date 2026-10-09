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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे वांगचुक, 'मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग'

CJP प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे वांगचुक, 'मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग'

सीजेपी प्रोटेस्ट के शुरू होने से कुछ घंटे पहले सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर बताया कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे. उन्होंने युवाओं से शांति का रास्ता नहीं छोड़ने की अपील की है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 09 Oct 2026 10:36 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले सीजेपी के प्रोटेस्ट में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शामिल नहीं होंगे. उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट कहा कि वह दिल्ली में होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हमारे काम में रुकावट डालने और उसे नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, हम देश की सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे. वांगचुक ने कहा कि इस समय वह आने वाली सर्दियों को लेकर तैयारियों में जुटे हैं. उन्होंने शायराना अंदाज में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है.

वांगुचुक ने वीडियो के जरिए कहा, 'हमने बहुत लोगों ने पूछा कि आप कहां हैं. दिल्ली में संघर्ष में क्यों नहीं हैं. मैं सबकी दाद देता हूं जो जुटे हुए हैं. समस्याएं सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक भी हैं.' इस दौरान उन्होंने फैज अहमद फैज की लाइन को याद करते हुए कहा, 'और भी गम हैं इस जमाने में मोहब्बत के सिवा या मैं कहूं और भी गम हैं जमाने में सियासत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहतें के सिवा.'

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सोनम वांगचुक ने कहा, 'प्राकृतिक आपदाओं से जुझने की राहत की भी जरूरत है. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग. पहले की तरह इस बार शायद मैं न आ पाऊं क्योंकि पहले जब चुल्हे में आग जलानी थी तो माचिस की तिली की जरूरत पड़ती है और जब चुल्हा जलने लगता है तो खाना पकने लगता है. मुझे उम्मीद है कि आप सब राजनीति समस्याओं से भिड़ेंगे और यहां हम प्राकृतिक आपदाओं से.'

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा, 'डटकर मुकाबला कीजिए. जो नेतृत्व करने वाले हैं उनसे कहूंगा कि वो एकजुट होकर संघर्ष कीजिएगा. एकता में बल है. अलग-अलग खेमों में, गुटों में बंटकर नहीं, बल्कि एक बनकर संघर्ष कीजिएगा. युवा शांति का दामन कभी न छोड़ें. कोई भी आपदा आए शांति बनाए रखें. जीत आपकी ही होगी और अगर चुल्हा बुझ जाए तो हमें याद कीजिएगा.'

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सुरक्षा बढ़ा दी गई है. करीब 26000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है. वहीं दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर जाकर लोगों से इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होने की अपील भी की. सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशन 10 अक्टूबर की शाम तक बंद रहेंगे.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 09 Oct 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk CJP Protest
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