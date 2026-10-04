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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरव दास का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके, मुझे और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी की चल रही प्लानिंग'

सौरव दास का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके, मुझे और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी की चल रही प्लानिंग'

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए एक्स पर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि सरकार उन्हें, अभिजीत, आशुतोष, रत्ना और सीजेपी के अन्य नेताओं को अरेस्ट करने की योजना बना रही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 05 Oct 2026 12:05 AM (IST)
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सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने केंद्र सरकार पर उनकी और अन्य साथियों की गिरफ्तारी की योजना बनाने का बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है. सौरभ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सरकार मुझे, अभिजीत, आशुतोष, रत्ना और सीजेपी के दूसरे नेताओं को अरेस्ट करने की योजना बना रही है.

सौरव ने कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि ऐसी तानाशाही हरकतें काम करेंगी, तो वह गलतफहमी में हैं. युवा पीढ़ी जाग चुकी है. हम सभी से अपील करते हैं कि वे हमारे अधिकारों और भविष्य के लिए संघर्ष को जारी रखें. 

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सौरव ने कहा, हम साथ हों या न हों. हम जेल या उससे बुरी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं. लेकिन यह एक बड़ी गलती होगी. युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. विरोध प्रदर्शन जारी रहने चाहिए. भारत के लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 10 अक्टूबर को बड़ा जन आंदोलन शुरू हो. 

चुनाव आयोग के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा

इधर, सीजेपी लगातार सीईसी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है. मुंबई में भी 2 अक्टूबर को सीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें कई नामी हस्तियां पहुंची थी. इस दौरान मंच से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की गई. दिल्ली में भी इस मुद्दे पर सीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है. 

 

अपडेट जारी है...

Published at : 04 Oct 2026 11:47 PM (IST)
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