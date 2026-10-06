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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआकाशवाणी भवन में धरने के बीच राहुल-प्रियंका ने खाया समोसा, वेणुगोपाल ने पी 'स्टिंग'

आकाशवाणी भवन में धरने के बीच राहुल-प्रियंका ने खाया समोसा, वेणुगोपाल ने पी 'स्टिंग'

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को देशद्रोही बताते हुए पूछा कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाने से क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह किसी को भी बख्सा नहीं जाएगा.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 04:02 PM (IST)
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दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है. पुलिस ने अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई सासंद और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है. इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी गांधी दिल्ली के आकाशवाणी कैंपस में धरने पर बैठे हैं. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को देशद्रोही बताते हुए पूछा कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाने से क्यों रोका जा रहा है?

आकाशवाणी कैंपस में राहुल गांधी के साथ पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा समेत कई नेता मौजूद हैं. इस दौरान राहुल गांधी समेत तीनों नेता ने समोसा खाया. केसी वेणुगोपाल स्टिंग और प्रियंका गांधी ने लिम्का कोल्ड ड्रिंक पिया. विपक्ष के नेता राहल गांधी ने कहा कि देश के साथ जो किया गया है वह देशद्रोह है, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, आरएसएस चीफ या ज्ञानेश कुमार, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

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चुनाव आयुक्त पीएम के नौकर नहीं: वेणुगोपाल 

केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नौकर नहीं हैं. वे देश की सेवा करने वाले सरकारी अधिकारी हैं और उन्हें विपक्षी सांसदों से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए. आज 300 से अधिक सांसद ECI दफ्तर तक मार्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है. ब्रो तुम हमें कब तक रोकोगे? ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो.'

विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

इससे पहले निर्वाचन सदन की तरफ बढ़ने से रोके जाने के बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया. जल्द ही राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए, जबकि हिरासत में लिए जाने के लिए प्रियंका गांधी को वहां खड़ी एक बस में ले जाया गया. हालांकि प्रियंका गांधी को जल्द ही बस से उतरते हुए देखा गया और वह आकाशवाणी भवन के गेट पर राहुल गांधी के पास पहुंच गईं.

राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश: BJP

इंडिया गठबंधन के मार्च पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि ये राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की एक और कोशिश है. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने उन पर सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से पेशकर भ्रम फैलाने और अपनी राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 06 Oct 2026 04:01 PM (IST)
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