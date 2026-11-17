कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी की आलोचनाओं पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि डर, क्रोध और नफरत ने बीजेपी और आरएसएस समर्थकों के दिलों में एक ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम को महसूस करने और उसे व्यक्त करने से रोकता है.

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, ''एक सच्चे हिंदू के नाते, मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूं. ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनत्व की अद्भुत सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकें. सत्यम शिवम सुंदरम.''

राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की. इसमें भगवान शिव और पार्वती नंदी बैल पर सवार हैं. यह नक्काशी कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर की बाहरी दीवार पर उकेरी गई है.

Fear, anger and hatred have woven a web in the hearts of BJP and RSS supporters that stops them from experiencing and expressing love. As a true Hindu, it is my duty to free them from this web, so that they too can start to experience the breathtaking beauty and joy of love and belonging in their lives. Satyam Shivam Sundaram. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 17, 2026

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी ने सोमवार को अपने माता-पिता के बीच के अपनेपन का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके घर में भोजन के समय उनकी मां अक्सर पिता की गोद में बैठा करती थीं और बचपन में उन्हें लगता था कि हर परिवार में ऐसा ही होता होगा.

ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और कईयों ने इसकी आलोचना की है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर राहुल गांधी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, ''माफ कीजिए मैडम, वह आपके जीवन के इतने खास दिन पर भी आपको शर्मिंदगी से नहीं बचा पाए. देश को तो यह बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी. उम्मीद है कि अब आपको भी समझ आ जाएगा. यह प्रोडक्ट अब लॉन्च या री-लॉन्च किए जाने के लायक ही नहीं बचा है.''

Sorry, Ma'am, he couldn't spare you the embarrassment even on such a special day of your life. The nation figured it out long ago. Hopefully you'll see it now too; this product is beyond launching and relaunching — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 16, 2026

राहुल गांधी ने आगे कहा था कि राजीव गांधी की हत्या ने उनकी मां की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया. सोनिया गांधी के व्यक्तित्व में भी बड़ा बदलाव आया. पहले वह बेहद मिलनसार और हंसमुख थीं, लेकिन इस त्रासदी के बाद वह अपने भीतर सिमट गईं.