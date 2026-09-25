'भाजपा के प्रति क्यों है प्रो-इनकंबेंसी?', राहुल के सवाल पर नितिन नबीन का पलटवार

राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी को लेकर सत्ता विरोधी लहर वाले बयान पर अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पलटवार किया है. उन्होंने अपने जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी पूछ रहे थे, क्यों भाजपा की सरकार लगातार आती है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर मिलते हैं. 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण होता है. 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है और 140 करोड़ देशवासियों को बोझ नहीं, देश की शक्ति माना जाता है. तो जनता का आशीर्वाद हमें वोट के रूप में मिलता है.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह विश्वास जनता की सेवा से आता है, यह विश्वास जनता के भरोसे को जीतने से आता है और जनता के लिए निरंतर काम करने से आता है.'

विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पूछ रहे थे कि भाजपा की सरकारों में लगातार प्रो-इनकंबेंसी कैसे होती है, भाजपा की सरकारें लगातार क्यों आती हैं?



मैं आज उन्हें बताना चाहता हूं कि यह विश्वास जनता की सेवा से आता है, यह विश्वास जनता के भरोसे को जीतने से आता है और जनता के लिए निरंतर काम… pic.twitter.com/Rzu8nbBpTJ — BJP (@BJP4India) September 25, 2026

जनता का भरोसा भाजपा पर है: नितिन नबीन

उन्होंने कहा, 'आज जनता को पीएम आवास योजना, जनधन, आयुष्मान भारत, स्वच्छता, जल जीवन मिशन से लेकर सुरक्षा तक, मोदी जी के नेतृत्व में जो सेवा देने का काम हुआ है, यही कारण है कि जनता का भरोसा भाजपा पर है, क्योंकि भाजपा जनसेवा से राष्ट्रसेवा के मंत्र पर चलती है. आज मोदी सरकार ने देश में किसान, महिला, युवा, गरीब, सभी को सम्मान देने का काम किया है.'

पीएम मोदी ने देश को आशा का वातावरण दिया

इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, 'एक समय देश में निराशा का वातावरण था. पीएम मोदी ने आकर देश के युवाओं को विश्वास दिया कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूं और देश भी आगे बढ़ सकता है. निराशा से आशा का वातावरण दिया, और इसी उम्मीद की वजह से देश निरंतर आगे बढ़ रहा है.'

बता दें, राहुल गांधी ने गुरुवार को सीईसी और चुनाव आयोग पर हुए एसआईआर को लेकर खुलासे के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सत्ता विरोधी लहर का असर न होने को लेकर सवाल पूछा था. साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पीएम मोदी और अमित शाह की मिली भगत करने और वोट चोरी का आरोप लगाया था.