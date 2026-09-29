Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर CM के काफिले पर हमला मामले में NIA ने दो और आरोपियों को दबोचा

मणिपुर CM के काफिले पर हमला मामले में NIA ने दो और आरोपियों को दबोचा

मणिपुर के CM के काफिले को 10 जून 2024 को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने NH-37 पर कांगपोकपी जिले के K. सिनाम गांव के पास घात लगाकर निशाना बनाया था. हमले में दो सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 29 Sep 2026 09:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एनआईए ने मामले में दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया।
  • आरोपी 8 दिन पुलिस हिरासत में, जांच आगे बढ़ेगी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए सशस्त्र हमले के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जांगमिनलुन सिंगसन उर्फ फ्रैंकी (44) और थांगजोएल हाओकिप उर्फ थांगबोई (21) के तौर पर हुई है.

जांगमिनलुन सिंगसन चुराचांदपुर के बेथेल का रहने वाला है, जबकि थांगजोएल हाओकिप चुराचांदपुर के गमफाजांग तुइबोंग का निवासी है. दोनों को मणिपुर के थौबल स्थित NIA मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया. इस मामले में दोनों क्रमशः तीसरे और चौथे गिरफ्तार आरोपी हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
इंडिया
OYO होटल के कमरे में मिला मृत कपल, पुलिस की जांच जारी
OYO होटल के कमरे में मिला मृत कपल, पुलिस की जांच जारी
इंडिया
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
इंडिया
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब

10 जून, 2024 को हुआ था हमला

मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह के काफिले को 10 जून, 2024 को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने NH-37 पर कांगपोकपी जिले के K. सिनाम गांव के पास घात लगाकर निशाना बनाया था. हमले में काफिले में तैनात दो सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा था. 

मामले में शुरुआत में न्यू कीथेलमैनबी पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 133(6)2024 दर्ज की गई थी. बाद में NIA ने 11 जुलाई, 2024 को केस को अपने हाथ में लेते हुए इसे RC-11/2024/NIA/IMP के रूप में दोबारा दर्ज किया.

हमले की साजिश में भूमिका का आरोप

NIA की जांच के मुताबिक, दोनों आरोपियों की भूमिका अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मदद करने में सामने आई है. जांच एजेंसी ने दोनों के संबंध इस साजिश में शामिल अन्य लोगों से भी बताए हैं.

NIA के अनुसार, दोनों आरोपी पहले से ही एक अन्य मामले RC-24/2023/NIA/DLI में गिरफ्तार किए जा चुके थे. अब उन्हें मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के इस मामले में भी गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

एनआईए अब आरोपियों की सटीक भूमिका, साजिश में शामिल अन्य लोगों के साथ उनके संबंध और हमले के पीछे मौजूद पूरी साजिश का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ेंः ‘चुनाव से पहले दुश्मन इजरायल पर कर सकते हैं हमला’, नेतन्याहू का बड़ा दावा

Published at : 29 Sep 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
NIA  'Manipur N Biren SIngh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
इंडिया
OYO होटल के कमरे में मिला मृत कपल, पुलिस की जांच जारी
OYO होटल के कमरे में मिला मृत कपल, पुलिस की जांच जारी
इंडिया
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
इंडिया
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
Advertisement

वीडियोज

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ Congress ने बनाया बड़ा प्लान!
ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति
AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी बोले- खुद पीएम मोदी दिलाएंगे CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
राहुल गांधी बोले- खुद पीएम मोदी दिलाएंगे CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
विश्व
रूस का सैन्य विमान टेकऑफ के बाद हुआ क्रैश, 6 लोगों की मौत
रूस का सैन्य विमान टेकऑफ के बाद हुआ क्रैश, 6 लोगों की मौत
न्यूज़
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
टेक्नोलॉजी
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget