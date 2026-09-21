गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: नया एलपीजी नियम, 2.5 करोड़ ग्राहकों की बढ़ सकती है मुश्किलें, आज ही उठाएं यह कदम

Explained: नया एलपीजी नियम, 2.5 करोड़ ग्राहकों की बढ़ सकती है मुश्किलें, आज ही उठाएं यह कदम

आधार नियम के अलावा, सरकार ने रिफिल बुकिंग के बीच के समय के अंतर (गैप) को एक जैसा कर दिया है. अब शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के ग्राहक पिछली बुकिंग के 25 दिन बाद अपना अगला सिलेंडर बुक कर सकते हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 21 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

1 अक्टूबर 2026 से घरेलू एलपीजी (LPG) गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और अनिवार्य नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत तय कीमतों पर सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) यानी बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार और तेल विपणन कंपनियों द्वारा उठाए गए इस सख्त कदम का मुख्य उद्देश्य गैस सब्सिडी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना, फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शनों पर लगाम कसना और यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का वास्तविक और पात्र लाभ सीधे सही लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचे.

यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित समयसीमा के भीतर इस अनिवार्य बायोमेट्रिक प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, तो उसे भविष्य में मिलने वाली गैस सब्सिडी से हाथ धोना पड़ सकता है या फिर बिना सब्सिडी के महंगे दाम पर सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. इस पूरी प्रक्रिया को लेकर ग्राहकों के मन में कई तरह के सवाल बने हुए हैं जैसे कि क्या इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को घर बैठे मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को पूरा करने का सही और आसान तरीका क्या है, और क्या बुजुर्गों, गंभीर रूप से बीमार या असमर्थ उपभोक्ताओं को इस नियम से किसी प्रकार की विशेष छूट दी गई है? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब और इससे जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है, ताकि किसी भी ग्राहक को एलपीजी रिफिलिंग या सब्सिडी प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
इंडिया
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
इंडिया
दिल्ली SIR में चुनाव आयुक्त संधू को भी नोटिस, EC ने बताया आगे क्या होगा?
दिल्ली SIR में चुनाव आयुक्त संधू को भी नोटिस, EC ने बताया आगे क्या होगा?
इंडिया
जापान के एयर चीफ ने उड़ाया तेजस, जनरल ताकेहिरो बोले - 'यह मेरे लिए...'
जापान के एयर चीफ ने उड़ाया तेजस, जानें जनरल ताकेहिरो मोरीता ने क्या कहा?

क्या बदला है?
1 अक्टूबर 2026 से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूरे भारत में घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी के लिए सख्त नियम लागू कर रहा है. सरकारी सब्सिडी के साथ तय रिटेल बिक्री कीमत पर LPG रिफिल पाने के लिए आपका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा होना जरूरी है.  आधार नियम के अलावा, सरकार ने रिफिल बुकिंग के बीच के समय के अंतर (गैप) को एक जैसा कर दिया है. अब शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के ग्राहक पिछली बुकिंग के 25 दिन बाद अपना अगला सिलेंडर बुक कर सकते हैं.

किन लोगों को छूट मिली है?
लगभग 89.9% एक्टिव घरेलू ग्राहक (27.43 करोड़ लोग), जिन्होंने सरकार के कई महीनों तक चले e-KYC अभियान के दौरान अपना वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. उनकी बुकिंग और सब्सिडी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी.

घरेलू ग्राहकों की किसी भी खास कैटेगरी को e-KYC की अनिवार्यता से हमेशा के लिए छूट नहीं दी गई है; यह नियम सभी घरेलू कनेक्शन पर लागू होता है ताकि डुप्लीकेट या कमर्शियल इस्तेमाल को रोका जा सके.

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा?
आपके सिलेंडर की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी. हालांकि, आपको सब्सिडी वाली तय कीमत पर सिलेंडर नहीं मिल पाएगा. आपको मौजूदा कमर्शियल/मार्केट कीमत खुद चुकानी होगी.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को निर्देश दिया गया है कि जो कनेक्शन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं; जैसे कि उन्हें स्टैंडर्ड 14.2 kg वाले घरेलू सिलेंडर के बजाय सिर्फ़ छोटे 5 kg या 10 kg वाले सिलेंडर ही बुक करने की इजाज़त दी जा सकती है.

ऑथेंटिकेशन कैसे पूरा करें
बायोमेट्रिक e-KYC प्रोसेस पूरी तरह से मुफ़्त है. आप इनमें से किसी भी अधिकृत तरीके का इस्तेमाल करके इसे पूरा कर सकते हैं-

आपके घर पर: जब डिलीवरी करने वाला व्यक्ति आपका अगला सिलेंडर देने आए, तो आप उनसे उनके डिवाइस पर बायोमेट्रिक स्कैन करने के लिए कह सकते हैं.

डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर: फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन पूरा करने के लिए अपने आधार कार्ड और कंज्यूमर की जानकारी के साथ अपनी स्थानीय गैस एजेंसी पर जाएं.

मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑनलाइन (फेस ऑथेंटिकेशन): आप अपने स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करके घर बैठे ही इसे पूरा कर सकते हैं. इसके लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से दो ऐप इंस्टॉल करने होंगे.

1. Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करें. इसे UIDAI ने फेस स्कैनिंग के लिए बनाया है.

2. अपने गैस प्रोवाइडर का ऐप डाउनलोड करें

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
LPG Aadhaar Explainer INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
इंडिया
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
इंडिया
दिल्ली SIR में चुनाव आयुक्त संधू को भी नोटिस, EC ने बताया आगे क्या होगा?
दिल्ली SIR में चुनाव आयुक्त संधू को भी नोटिस, EC ने बताया आगे क्या होगा?
इंडिया
जापान के एयर चीफ ने उड़ाया तेजस, जनरल ताकेहिरो बोले - 'यह मेरे लिए...'
जापान के एयर चीफ ने उड़ाया तेजस, जानें जनरल ताकेहिरो मोरीता ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
बॉलीवुड
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
इंडिया
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
इंडिया
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
ऑटो
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
हेल्थ
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget