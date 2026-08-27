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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेशनल लॉ स्कूल ने कैंसिल किया दीक्षांत समारोह, CJI पर हुआ था विवाद

नेशनल लॉ स्कूल ने कैंसिल किया दीक्षांत समारोह, CJI पर हुआ था विवाद

बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने 2026 बैच के लिए 12 सितंबर को प्रस्तावित 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 27 Aug 2026 02:11 PM (IST)
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नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु ने 2026 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों के लिए प्रस्तावित अपना 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है. विश्वविद्यालय ने 27 अगस्त को जारी नोटिस में इसकी वजह अपरिहार्य परिस्थितियां बताई है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब छात्रों और पूर्व छात्रों के एक बड़े समूह ने दीक्षांत समारोह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की प्रस्तावित मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी.

यूनिवर्सिटी ने कही ये बात

यूनिवर्सिटी के मुताबिक, 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 12 सितंबर को प्रस्तावित था. अकादमिक प्रशासन टीम ने 3 अगस्त को ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को इसकी प्रस्तावित तारीख की जानकारी दी थी. 27 अगस्त के नोटिस में रजिस्ट्रार ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह आयोजित करने में सक्षम नहीं है.

यूनिवर्सिटी ने बताया कि सभी ग्रेजुएट छात्रों को जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद बिना समारोह के ही डिग्री प्रदान की जाएगी. छात्रों को अपनी डिग्री और प्रमाणपत्र कूरियर के जरिए मंगाने या कैंपस से खुद लेने का विकल्प दिया जाएगा. इसके लिए विश्वविद्यालय छात्रों के साथ एक नया फॉर्म और पूरी प्रक्रिया साझा करेगा, जिसमें वे अपनी पसंद का विकल्प चुन सकेंगे.

सौरव दास ने कही ये बात

सौरव दास ने लिखा, “मुझे उम्मीद है कि NLSIU का ग्रेजुएटिंग बैच अपना खुद का ग्रेजुएशन समारोह आयोजित करेगा और छात्रों को सम्मानित करने के लिए सबसे सम्मानित अतिथि को बुलाएगा. इसे Gen-Z के अंदाज में करें!” 

700 से ज्यादा छात्रों और अलुमनी ने जताई थी आपत्ति

NLSIU का दीक्षांत समारोह रद्द करने का फैसला छात्रों और पूर्व छात्रों के बढ़ते विरोध की पृष्ठभूमि में आया है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 700 से ज्यादा छात्रों और अलुमनी ने BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और CJI सूर्यकांत की समारोह में प्रस्तावित मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी. इन छात्रों और पूर्व छात्रों ने BCI से NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्र और फैकल्टी समुदाय से बिना शर्त माफी मांगने की मांग भी की थी. इस बयान पर 165 ग्रेजुएटिंग छात्रों, 409 मौजूदा छात्रों और 128 पूर्व छात्रों ने हस्ताक्षर किए थे.

NALSAR विवाद के बाद बढ़ा था मामला

यह पूरा विवाद NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से जुड़े घटनाक्रम के बाद तेज हुआ था. 13 अगस्त को BCI ने NALSAR के ग्रेजुएटिंग बैच के नामांकन पर रोक लगाने का फैसला किया था. यह कदम छात्रों और फैकल्टी की ओर से उनके दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत की प्रस्तावित मौजूदगी को लेकर आपत्ति जताए जाने के बाद उठाया गया था.

हालांकि, BCI ने कुछ ही घंटों के भीतर नामांकन रोकने का फैसला वापस ले लिया था. इसके बाद इस मुद्दे ने NLSIU में भी जोर पकड़ा और वहां के छात्रों ने BCI की कार्रवाई के साथ-साथ अपने दीक्षांत समारोह में मनन कुमार मिश्रा और CJI सूर्यकांत की प्रस्तावित मौजूदगी को लेकर विरोध दर्ज कराया. NLSIU के इस फैसले के बाद 2026 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को पारंपरिक दीक्षांत समारोह के बिना ही डिग्री मिलेगी. विश्वविद्यालय ने फिलहाल समारोह के लिए कोई नई तारीख घोषित नहीं की है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
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