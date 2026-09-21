कांग्रेस और सत्तापक्ष ने वंदे मातरम के 2 अंतरे गाए, BJP नहीं रुकी, पूरा राष्ट्रगीत गाया

कर्नाटक विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत सोमवार को एक असामान्य और भावुक दृश्य के साथ हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग-अलग सुर देखने को मिले.

कर्नाटक में वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरे गाने का है निर्देश

दरअसल, राज्य सरकार ने हाल ही में आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरों के गायन के निर्देश दिए थे. सोमवार सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम् के पहले दो अंतरे गाए गए और इसके बाद आधिकारिक गायन समाप्त कर दिया गया.

भाजपा विधायकों ने गाया पूरा वंदे मातरम

हालांकि, इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक के नेतृत्व में विपक्षी विधायक आगे भी वंदे मातरम् का गायन करते रहे. विपक्षी विधायक अपने साथ वंदे मातरम् के शेष अंतरों की लिखित प्रतियां लेकर पहुंचे थे और उन्होंने पहले दो अंतरों के बाद बाकी पंक्तियां भी गाईं.

विधानसभा के उद्घाटन दिवस पर सामने आए इस घटनाक्रम ने सदन की शुरुआत को राजनीतिक और भावनात्मक दोनों दृष्टियों से चर्चा का विषय बना दिया.

पश्चिमी घाटों पर कस्तूरीरांगन रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बुलाया गया है विशेष सत्र

कर्नाटक विधानसभा में यह विशेष सत्र पश्चिमी घाट में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया (ESA) पर डॉ. के. कस्तूरीरंगन कमेटी की सिफारिशों और राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुरू हुआ है. जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 27 जुलाई को जारी सातवें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर बहस की जानी है.

इस नोटिफिकेशन में कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के आधार पर ESA का दर्जा देने का प्रस्ताव है. जिस पर कर्नाटक के किसानों और निवासियों द्वारा विरोध किए जाने पर विधानसभा इस नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव जारी करने के लिए बैठी है.

दरअसल, इस नोटिफिकेशन में कर्नाटक के पश्चिमी घाटों से लगे हुए 10 जिलों के 33 तालुकों में स्थित 1576 गाँवों को ESA के रूप में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने जारी किया है.

क्या है ESA क्षेत्र?

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) की औपचारिक घोषणा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उठाया गया एक मजबूत कदम है. यह केंद्र सरकार को खास इलाकों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली विकास गतिविधियों को रेगुलेट करके पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और उसमें सुधार करने का अधिकार देता है.

ESA बनाने का मकसद पूरी तरह से इंसानों से मुक्त या बाड़ लगाकर घेरा गया इलाका बनाना नहीं है, जैसा कि सख्ती से सुरक्षित नेशनल पार्क या मुख्य वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी के मामले में होता है. बल्कि इसका उद्देश्य, किसी भी बड़े स्तर के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र के उपयोग पर रोक से है. आम जन के लिए किसी भी तरह की आवाजाही पर इसके तहत रोक नहीं लगाई जाती है.

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