Xप्लेन: महिला कैदियों के लिए क्यों बदला गया जेल नियम, खत्म होगा सेक्स वर्कर्स के साथ भेदभाव?

दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में वर्षों से चली आ रही एक भेदभावपूर्ण और औपनिवेशिक मानसिकता वाली प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है. नए संशोधनों के तहत अब तिहाड़, मंडावली और रोहिणी जैसी जेलों में बंद सेक्स वर्करों, कोठा संचालकों और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी या दोषी ठहराई गई महिलाओं को सामान्य महिला बंदियों से अलग नहीं रखा जाएगा. यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय जेलों में कैदियों के साथ होने वाले संस्थागत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट और एमिकस क्यूरी की पहल

इस महत्वपूर्ण सुधार की नींव सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय जेलों के भीतर जाति, लिंग, जेंडर और अपराध की प्रकृति के आधार पर होने वाले भेदभाव के मामलों पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान रखी गई. शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर को इस मामले में 'एमिकस क्यूरी' (अदालत का मित्र) नियुक्त किया था. उनके साथ अधिवक्ता निन्नी सुसान थॉमस ने भी इस पूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई.

एमिकस क्यूरी को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेल नियमों, मैनुअल और अधिनियमों की समीक्षा करने तथा उनमें मौजूद भेदभावपूर्ण और मानवाधिकार विरोधी प्रावधानों की पहचान कर उन्हें हटाने की सिफारिश करने का जिम्मा सौंपा गया था. 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई अपनी व्यापक रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने उजागर किया कि 'मॉडल प्रिज़न मैनुअल, 2016' समेत देश भर के कई राज्यों के जेल नियमों में "वेश्याओं", "कोठा चलाने वालों" या "वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को लाने-ले जाने वालों" को अन्य महिला कैदियों से अलग रखने के नियम लागू हैं.

कलंक और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर प्रहार

अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस बात पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की गई कि ये पुराने नियम समाज की संकीर्ण मानसिकता और नैतिकता के पुराने पैमानों पर आधारित थे. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि जेलों में सेक्स वर्करों को अलग-थलग रखने का यह नियम पूरी तरह से इस धारणा पर टिका था कि ऐसी महिलाओं की उपस्थिति से अन्य महिला कैदियों का चरित्र या आचरण "दूषित" हो सकता है. यह व्यवस्था न केवल मानवीय गरिमा के खिलाफ थी, बल्कि पीड़ित महिलाओं के प्रति सामाजिक कलंक को और अधिक गहरा करने का काम करती थी.

इस संदर्भ में एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क 'प्रज्वला बनाम भारत संघ' (29 मई) के फैसले का विशेष रूप से हवाला दिया. प्रज्वला मामले में अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि वेश्यावृत्ति या सेक्स वर्क में शामिल महिलाओं को सीधे तौर पर 'अपराधी' मान लेना अत्यंत न्यायविरुद्ध है. अदालत ने माना था कि ऐसी अधिकांश महिलाएं वास्तव में मानव तस्करी, सामाजिक मजबूरी, गरीबी और बर्बर शोषण की शिकार होती हैं. उन्हें जेल में अतिरिक्त बदनामी, अपमान और अलगाव देने के बजाय सहानुभूति, कानूनी सहायता और व्यापक पुनर्वास की सख्त आवश्यकता होती है.

सुप्रीम कोर्ट ने उस "द्विध्रुवी वर्गीकरण" को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को केवल 'पीड़ित' या केवल 'अपराधी' के रूप में देखा जाता है. अदालत ने माना कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत देह-व्यापार में शामिल होने या उकसाने के आरोप में मुकदमा झेल रही महिला स्वयं उसी कानून या व्यवस्था के तहत मानव तस्करी की पीड़ित भी हो सकती है.

दिल्ली सरकार द्वारा हटाए गए तीन आपत्तिजनक कानूनी प्रावधान

एमिकस क्यूरी और उनकी टीम द्वारा राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित की गई बैठकों के बाद दिल्ली सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अपनी जेल नियमावली में संशोधन किया. दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर एमिकस को सूचित किया कि उसने अपने जेल प्रशासन से जुड़े तीन प्रमुख आपत्तिजनक प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त/निरस्त कर दिया है:

दिल्ली जेल नियम, 2018 का नियम 1434(III): यह नियम विशेष रूप से यह आदेश देता था कि जेल में प्रवेश करते ही सेक्स वर्करों और कोठा चलाने वाली महिलाओं को अन्य महिला कैदियों से अलग बैरकों में रखा जाए. दिल्ली जेल नियम, 2018 का नियम 92(25): इस नियम के तहत जेल प्रशासन को यह अधिकार प्राप्त था कि वे "बुरे आचरण या चरित्र" वाली महिला बंदियों को सामान्य कैदियों से अलग रख सकें. दिल्ली जेल अधिनियम, 2000 की धारा 28(2): यह कानूनी धारा यह अनिवार्य बनाती थी कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी या "गंभीर नैतिक पतन" के अपराधों में शामिल महिलाओं को पृथक रखा जाए.

इन तीनों प्रावधानों को हटा दिए जाने के बाद अब दिल्ली की जेलों में बंद सभी महिला कैदियों को समान अधिकार, स्थान और सुविधाएं प्राप्त होंगी.

देश के अन्य राज्यों की स्थिति और सुधार की बयार

दिल्ली के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने जेल मैनुअल में संशोधन कर इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. हिमाचल प्रदेश ने जुलाई में ही अपने नियमों में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली थी.

इसके अलावा, एमिकस की रिपोर्ट के अनुसार 16 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसे ही औपनिवेशिक और दमनकारी नियमों की पहचान की गई है. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों ने एमिकस क्यूरी को आश्वस्त किया है कि उन्होंने भी अपने संबंधित जेल मैनुअल में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है और वर्तमान में यह राज्य सरकारों की अंतिम मंजूरी के लिए लंबित है. जल्द ही इन राज्यों में भी इस बदलाव को लागू कर दिया जाएगा.

दिल्ली सरकार का यह फैसला केवल जेल प्रशासन के एक तकनीकी नियम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह न्यायशास्त्र, मानवाधिकार और संवैधानिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव है.