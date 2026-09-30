राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित विपक्षी गठबंधन 'INDIA' की उच्चस्तरीय बैठक चुनावी राजनीति के लिहाज़ से एक अहम मोड़ पर हो रही है. इस बैठक का मुख्य एजेंडा देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग या निष्कासन प्रस्ताव की संयुक्त रूपरेखा तैयार करना है.

लेकिन, इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले ही विपक्षी एकता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) का बैठक का बहिष्कार करना और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का खुद न आकर केवल प्रतिनिधिमंडल भेजना इस बात का सीधा संकेत है कि बीजेपी विरोधी मोर्चे के अंदरूनी दरारें अब सतह पर आ चुकी हैं.

बैठक से दूर रहने वाले दल और उनका रुख

बैठक को लेकर विभिन्न घटक दलों की अलग-अलग रणनीतियां देखने को मिल रही हैं

आम आदमी पार्टी (AAP): AAP ने बैठक से दूरी बनाए रखी है. पार्टी का मानना है कि दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है. हालांकि, आप सांसद संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, तो पार्टी उस पर विपक्ष के साथ खड़ी होगी.

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK): DMK के रुख ने विपक्ष को सबसे बड़ा झटका दिया है. पार्टी प्रवक्ता टी.के.एस. एलंगोवन के अनुसार, तमिलनाडु में कांग्रेस के स्थानीय रुख और अभिनेता विजय की पार्टी 'TVK' के प्रति कांग्रेस के नरम रवैये से DMK सहज नहीं है. DMK ने साफ किया है कि वह विचारधारा के स्तर पर बीजेपी विरोधी है, लेकिन अब खुद को 'INDIA' ब्लॉक के संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा नहीं मानती.

समाजवादी पार्टी (SP): अखिलेश यादव ने बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के बजाय सपा के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली भेजा है. आधिकारिक तौर पर इसे यूपी में राज्यसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़ा गया है.

क्षेत्रीय दलों की दूरी के 5 मुख्य कारण

राष्ट्रीय मुद्दों पर एक राय होने के बावजूद क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व वाले मंच पर एक साथ आने से हिचकिचा रही हैं. इसके पीछे पांच प्रमुख राजनीतिक कारण दिखाई देते हैं

राज्य-स्तरीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीधे आमने-सामने हैं. राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के कारण राष्ट्रीय मंच पर एक साथ हाथ मिलाना इन दलों के लिए अपने कैडर और वोट बैंक को समझाना मुश्किल बना देता है.

कांग्रेस के 'बड़े भाई' वाले रवैये का विरोध

अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे क्षेत्रीय छत्रप गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व मॉडल की वकालत करते रहे हैं. कांग्रेस द्वारा संयुक्त रणनीति का एजेंडा खुद तय करने और नेतृत्व की भूमिका पर एकाधिकार जताने के प्रयास से क्षेत्रीय दल सहज नहीं हैं. बैठकों से दूरी बनाकर ये दल कांग्रेस को अपनी स्वतंत्रता का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं. हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो रही हैं.

सीट-शेयरिंग पर समय से पहले दबाव से बचाव

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस जल्द से जल्द सीट-बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देना चाहती है. अखिलेश यादव का मानना है कि पहले कांग्रेस को अपनी जमीनी ताकत और जीतने योग्य सीटों का ब्योरा देना चाहिए. इस सीधे बातचीत के दबाव से बचने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बैठक से किनारा किया ऐसा माना जा रहा है.

राज्य बनाम राष्ट्रीय राजनीति के प्राथमिकता मतभेद

भले ही चुनाव आयोग और लोकतंत्र के सवाल पर सभी दल सहमत हों, लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रपों की प्राथमिकताएं अपने-अपने राज्यों के स्थानीय मुद्दे हैं. DMK जैसी मजबूत प्रांतीय पार्टियां राज्य के राजनीतिक समीकरणों जैसे तमिलनाडु में नए राजनीतिक दलों का उभरना को राष्ट्रीय बैठकों से अधिक तरजीह देती हैं.

इस राजनीतिक घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है कि कुछ पार्टियों के लिए 'बीजेपी-विरोधी होना' और 'INDIA गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा बने रहना' दो अलग-अलग बातें बन चुकी हैं. DMK और AAP का स्टैंड यह साबित करता है कि वे संसद और सड़कों पर बीजेपी की नीतियों का विरोध तो करेंगे, लेकिन चुनावी और सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस के बैनर तले चलने को तैयार नहीं हैं.

आगामी समय में यदि विपक्ष को मुख्य चुनाव आयुक्त या SIR जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरना है, तो उन्हें राज्य-स्तरीय मतभेदों को दरकिनार कर एक ठोस और सर्वसम्मत समन्वय ढांचा तैयार करना होगा. अन्यथा, मुद्दों पर वैचारिक सहमति होने के बावजूद मोर्चे पर यह बिखराव सत्ता पक्ष को राजनीतिक बढ़त देता रहेगा.