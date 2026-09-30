Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: INDIA ब्लॉक की बैठक आज, मुद्दों पर सब सहमत लेकिन फिर भी क्यों दूरी बना रहे कुछ विपक्षी पार्टियां

Explained: INDIA ब्लॉक की बैठक आज, मुद्दों पर सब सहमत लेकिन फिर भी क्यों दूरी बना रहे कुछ विपक्षी पार्टियां

इस राजनीतिक घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है कि कुछ पार्टियों के लिए 'बीजेपी-विरोधी होना' और 'INDIA गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा बने रहना' दो अलग-अलग बातें बन चुकी हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 30 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित विपक्षी गठबंधन 'INDIA' की उच्चस्तरीय बैठक चुनावी राजनीति के लिहाज़ से एक अहम मोड़ पर हो रही है. इस बैठक का मुख्य एजेंडा देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग या निष्कासन प्रस्ताव की संयुक्त रूपरेखा तैयार करना है.

लेकिन, इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले ही विपक्षी एकता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) का बैठक का बहिष्कार करना और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का खुद न आकर केवल प्रतिनिधिमंडल भेजना इस बात का सीधा संकेत है कि बीजेपी विरोधी मोर्चे के अंदरूनी दरारें अब सतह पर आ चुकी हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
पहलगाम हमले का बदला! सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी आतंकी को किया ढेर
पहलगाम हमले का बदला! सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी आतंकी को किया ढेर
इंडिया
Live: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, DMK और AAP ने बनाई दूरी, अखिलेश की जगह कौन?
Live: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, DMK और AAP ने बनाई दूरी, अखिलेश की जगह कौन?
इंडिया
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
इंडिया
तेलंगाना MLC चुनाव: कांग्रेस ने दो सीटों पर उतारे उम्मीदवार, जानें किन्हें मिला टिकट
तेलंगाना MLC चुनाव: कांग्रेस ने दो सीटों पर उतारे उम्मीदवार, जानें किन्हें मिला टिकट

बैठक से दूर रहने वाले दल और उनका रुख

बैठक को लेकर विभिन्न घटक दलों की अलग-अलग रणनीतियां देखने को मिल रही हैं

आम आदमी पार्टी (AAP): AAP ने बैठक से दूरी बनाए रखी है. पार्टी का मानना है कि दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है. हालांकि, आप सांसद संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, तो पार्टी उस पर विपक्ष के साथ खड़ी होगी.

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK): DMK के रुख ने विपक्ष को सबसे बड़ा झटका दिया है. पार्टी प्रवक्ता टी.के.एस. एलंगोवन के अनुसार, तमिलनाडु में कांग्रेस के स्थानीय रुख और अभिनेता विजय की पार्टी 'TVK' के प्रति कांग्रेस के नरम रवैये से DMK सहज नहीं है. DMK ने साफ किया है कि वह विचारधारा के स्तर पर बीजेपी विरोधी है, लेकिन अब खुद को 'INDIA' ब्लॉक के संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा नहीं मानती.

समाजवादी पार्टी (SP): अखिलेश यादव ने बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के बजाय सपा के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली भेजा है. आधिकारिक तौर पर इसे यूपी में राज्यसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़ा गया है.

क्षेत्रीय दलों की दूरी के 5 मुख्य कारण

राष्ट्रीय मुद्दों पर एक राय होने के बावजूद क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व वाले मंच पर एक साथ आने से हिचकिचा रही हैं. इसके पीछे पांच प्रमुख राजनीतिक कारण दिखाई देते हैं

राज्य-स्तरीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीधे आमने-सामने हैं. राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के कारण राष्ट्रीय मंच पर एक साथ हाथ मिलाना इन दलों के लिए अपने कैडर और वोट बैंक को समझाना मुश्किल बना देता है.

कांग्रेस के 'बड़े भाई' वाले रवैये का विरोध

अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे क्षेत्रीय छत्रप गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व मॉडल की वकालत करते रहे हैं. कांग्रेस द्वारा संयुक्त रणनीति का एजेंडा खुद तय करने और नेतृत्व की भूमिका पर एकाधिकार जताने के प्रयास से क्षेत्रीय दल सहज नहीं हैं. बैठकों से दूरी बनाकर ये दल कांग्रेस को अपनी स्वतंत्रता का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं. हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो रही हैं.

सीट-शेयरिंग पर समय से पहले दबाव से बचाव

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस जल्द से जल्द सीट-बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देना चाहती है. अखिलेश यादव का मानना है कि पहले कांग्रेस को अपनी जमीनी ताकत और जीतने योग्य सीटों का ब्योरा देना चाहिए. इस सीधे बातचीत के दबाव से बचने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बैठक से किनारा किया ऐसा माना जा रहा है.

राज्य बनाम राष्ट्रीय राजनीति के प्राथमिकता मतभेद

भले ही चुनाव आयोग और लोकतंत्र के सवाल पर सभी दल सहमत हों, लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रपों की प्राथमिकताएं अपने-अपने राज्यों के स्थानीय मुद्दे हैं. DMK जैसी मजबूत प्रांतीय पार्टियां राज्य के राजनीतिक समीकरणों जैसे तमिलनाडु में नए राजनीतिक दलों का उभरना को राष्ट्रीय बैठकों से अधिक तरजीह देती हैं.

इस राजनीतिक घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है कि कुछ पार्टियों के लिए 'बीजेपी-विरोधी होना' और 'INDIA गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा बने रहना' दो अलग-अलग बातें बन चुकी हैं. DMK और AAP का स्टैंड यह साबित करता है कि वे संसद और सड़कों पर बीजेपी की नीतियों का विरोध तो करेंगे, लेकिन चुनावी और सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस के बैनर तले चलने को तैयार नहीं हैं.

आगामी समय में यदि विपक्ष को मुख्य चुनाव आयुक्त या SIR जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरना है, तो उन्हें राज्य-स्तरीय मतभेदों को दरकिनार कर एक ठोस और सर्वसम्मत समन्वय ढांचा तैयार करना होगा. अन्यथा, मुद्दों पर वैचारिक सहमति होने के बावजूद मोर्चे पर यह बिखराव सत्ता पक्ष को राजनीतिक बढ़त देता रहेगा.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Congress Akhilesh Yadav Explainer INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पहलगाम हमले का बदला! सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी आतंकी को किया ढेर
पहलगाम हमले का बदला! सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी आतंकी को किया ढेर
इंडिया
Live: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, DMK और AAP ने बनाई दूरी, अखिलेश की जगह कौन?
Live: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, DMK और AAP ने बनाई दूरी, अखिलेश की जगह कौन?
इंडिया
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
इंडिया
तेलंगाना MLC चुनाव: कांग्रेस ने दो सीटों पर उतारे उम्मीदवार, जानें किन्हें मिला टिकट
तेलंगाना MLC चुनाव: कांग्रेस ने दो सीटों पर उतारे उम्मीदवार, जानें किन्हें मिला टिकट
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
इंडिया
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
इंडिया
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget