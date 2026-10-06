6 अक्टूबर 2026 को INDIA ब्लॉक के सांसद 'सेव डेमोक्रेसी' मार्च निकालकर चुनाव आयोग मुख्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें NITI आयोग के सामने रोक दिया. मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी समेत 19 विपक्षी दलों के नेता आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठ गए. इस बवाल के बीच हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है- किन 3 मुद्दों पर विपक्ष, सरकार और चुनाव आयोग आमने-सामने आ गए हैं...

राहुल गांधी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ज्ञानेश अब बहुत हुआ भाई, अब इस्तीफा देने का वक्त है.' राहुल ने 'BJP ही CEC है...' जैसे नारे लगाए.

Gyanesh, it’s done, bro. Time to resign. #IndiaAllianceMarch https://t.co/9ZB6aJfakl — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2026

अब देखें तीन बड़े मुद्दे...

मुद्दा- 1: SIR से मतदाता सूची की 'सफाई' या वोटरों की छंटाई?

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक अभियान है जिसका मकसद मतदाता सूची से मरे हुए, दोहराए गए और शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाना बताया गया. जून 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 13.4 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए. यह संशोधन से पहले की कुल मतदाता संख्या का लगभग 14% है.

सबसे बड़ी दिक्कत 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' नाम का नियम है. इसमें सॉफ्टवेयर यह तय करता है कि किसी मतदाता का रिकॉर्ड संदिग्ध है या नहीं, जैसे माता-पिता के नाम में मेल न होना, उम्र का ठीक से न बढ़ना, पांच या ज्यादा भाई-बहन होना या नौ महीने से कम अंतराल में पैदा हुए भाई-बहन. इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति वोट देने के लिए अयोग्य है, लेकिन उसे नोटिस मिल जाता है और सूची में बने रहने के लिए दस्तावेज पेश करने पड़ते हैं.

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में ड्राफ्ट स्टेज पर ही 32.78% मतदाता हटा दिए गए, जो देश में सबसे ज्यादा है. पश्चिम बंगाल से RTI में पता चला कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में सुनी गई 91% अपीलों में हटाए गए मतदाताओं को बहाल कर दिया गया. यानी जो लोग शुरू में हटाए गए, उनमें से ज्यादातर असल में वैध मतदाता थे.

सरकार और आयोग का रुख: BJP और चुनाव आयोग का कहना है कि SIR से वोटर लिस्ट साफ हुई है और फर्जी वोटर हटे हैं. BJP ने दावा किया कि 2.8 करोड़ नाम मृत वोटरों के थे.

विपक्ष का रुख: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे कहा है कि SIR को पूरी तरह वापस लिया जाए, CEC इस्तीफा दें और EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं.

मुद्दा- 2: CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा इसलिए खुला क्योंकि एक अखबार की रिपोर्ट में पता चला कि बाकी दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार SIR से जुड़े फैसलों पर आपत्ति जताई थी. आरोप यह है कि ज्ञानेश कुमार ने अकेले फैसले लिए.

27 सितंबर को सोशल मीडिया पर कुमार के इस्तीफे का एक 'लेटर' वायरल हुआ, जिसे निर्वाचन आयोग ने तुरंत 'फर्जी' बताकर खारिज कर दिया. 5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, लेकिन उन्हें तत्काल निलंबित करने से इनकार कर दिया. CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि अगर फैसले एकमत से नहीं लिए गए तो कोर्ट उन्हें रद्द कर सकता है.

इसी दिन पूर्व नौकरशाहों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'पीपल्स इम्पीचमेंट नोटिस' सौंपा, जिसमें छह आरोप लगाए गए. इससे पहले विपक्ष ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी लाने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने उसे खारिज कर दिया था.

मुद्दा- 3: 'वोट चोरी' सियासी आरोप या असली चिंता?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल 'चुनाव चुराने' के लिए कर रहे हैं. राहुल ने कहा, 'चुनाव चोरी में शामिल हर किसी को नीचे से ऊपर तक जवाबदेह बनाया जाएगा.' कांग्रेस ने SIR का नाम ही 'MODI' यानी 'Mass Disenfranchisement Of Indians through Shah Instigated Removal' रख दिया.

BJP का पलटवार: प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि अगर वोट चोरी हो रही थी तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की सरकारें कैसे बनीं? केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पारदर्शी मतदाता सूची का विरोध करना लोकतंत्र का विरोध करना है.

निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को इन्हें बरकरार रखा है.

निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के 'फॉर्म 6 बदलने' के दावे को भी 'गुमराह करने वाला' बताया और कहा कि बिहार SIR का आदेश 24 जून 2025 को सर्वसम्मति से जारी हुआ था.

BJP इन सबको 'बेबुनियाद' बताती है. पार्टी का कहना है कि वोट चोरी का आरोप एक 'मिसकॉन्सेप्शन' है और कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रही है. BJP नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को 'झूठ की गूंज' कहा.

तीनों मुद्दों का कॉमन थ्रेड: एक ही सवाल, तीन शक्लें

तीनों विवाद अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन जड़ एक ही है- चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल. SIR मतदाता सूची को लेकर है, CEC इस्तीफे की मांग उस प्रक्रिया को लेकर है और वोट चोरी का आरोप इन दोनों के सियासी नतीजे को लेकर है.

सबसे बड़ी चिंता यह है कि मतदाता सूची से नाम हटने के बाद बहाली की प्रक्रिया बेहद मुश्किल है. दिल्ली में 32.78% नाम हटे, बंगाल में 91% अपीलों में बहाली हुई यानी शुरुआती छंटाई में बड़ी गलतियां हुईं. जब तक अपील का निपटारा होता है, कई मतदाता एक पूरा चुनाव चक्र बाहर रह जाते हैं.

BJP कहती है कि SIR जरूरी है क्योंकि सूची में मरे हुए और दोहराए गए नाम हैं. महाराष्ट्र में ही 17.66 लाख डुप्लीकेट, 34.82 लाख मृत और 76.76 लाख शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए गए. विपक्ष का सवाल है कि अगर इतने नाम सिर्फ 'गलती' से हट रहे हैं, तो बहाली की दर इतनी ऊंची क्यों है?

यह लड़ाई सिर्फ SIR या एक इस्तीफे की नहीं है. यह इस सवाल की है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार कितना सुरक्षित है. सुप्रीम कोर्ट ने CEC को निलंबित करने से इनकार किया, लेकिन यह भी कहा कि अगर फैसले एकमत से नहीं लिए गए तो रद्द किए जा सकते हैं.