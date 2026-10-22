डिजिटल भारत में अब हर जेब में बैंक है, हर हाथ में यूपीआई (UPI) स्कैनर है. सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक, हम सब अपने फोन की एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर करने के आदी हो चुके हैं. लेकिन, सुविधा की इस चमक-धमक के पीछे अब एक बहुत बड़ा और डरावना सायरन बजा है. देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से जुड़ा एक बड़ा डेटा सेंधमारी का मामला सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कथित तौर पर करोड़ों ग्राहकों का संवेदनशील डेटा डार्क वेब की अंधेरी दुनिया में बिकने के लिए खड़ा कर दिया गया है.

अब सबसे बड़ा सवाल जो हर खाताधारक के मन में खौफ पैदा कर रहा है, वह यह है क्या आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित है? और क्या इस डेटा लीक से आपकी गाढ़ी कमाई पर कोई आंच आ सकती है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं.

मामला क्या है? डार्क वेब पर डेटा जाने का सच

हाल ही में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और तकनीकी विश्लेषकों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि देश के कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का नाम भी सामने आ रहा है, के ग्राहकों का डेटा लीक हुआ है. इस लीक हुए डेटा में ग्राहकों के नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड विवरण, और कुछ मामलों में बैंक खातों से जुड़े ट्रांजैक्शन के टुकड़े शामिल बताए जा रहे हैं.

अब यहां यह समझना जरूरी है कि 'डार्क वेब' आखिर है क्या? इंटरनेट का वह हिस्सा जो गूगल या बिंग जैसे आम सर्च इंजन पर दिखाई नहीं देता, उसे डार्क वेब कहते हैं. यहां तक पहुंचने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर (जैसे Tor) की जरूरत होती है. यह इंटरनेट की वह 'अंडरवर्ल्ड मार्केट' है, जहां ड्रग्स, अवैध हथियार और चोरी किए गए डेटा की खरीद-फरोख्त होती है. जब कोई हैकर किसी बड़ी कंपनी या बैंक के सर्वर में सेंध लगाता है, तो वह वहां से चुराया गया डेटा इसी डार्क वेब पर अपराधियों को बेचने के लिए डाल देता है.

क्या आपका बैंक अकाउंट सचमुच खतरे में है?

सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है. इस डेटा लीक का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हैकर्स ने सीधे आपके बैंक खाते का पासवर्ड चुरा लिया है और रातों-रात आपका पूरा बैलेंस साफ होने वाला है.

बैंकों के पास डेटा सुरक्षा के लिए मल्टी-लेयर सिक्योरिटी होती है. आपके पैसे अभी भी सुरक्षित हैं बशर्ते आपने अपनी तरफ से कोई बड़ी लापरवाही न बरती हो. हालांकि, खतरा इस बात का नहीं है कि बैंक का सर्वर हैक हो गया है, बल्कि खतरा इस बात का है कि आपके निजी डेटा का इस्तेमाल करके आपके साथ बड़ा फ्रॉड किया जा सकता है.

आपकी जेब और बैंक बैलेंस पर इसका सीधा असर क्या होगा?

यदि आपका डेटा डार्क वेब पर पहुंच चुका है, तो इसका आपकी जेब पर निम्नलिखित तरीकों से सीधा असर पड़ सकता है:

'डिजिटल अरेस्ट' और लक्षित फिशिंग हमले

अब तक साइबर ठग आपको आम मैसेज भेजते थे, लेकिन इस लीक डेटा के बाद वे सीधे आपके नाम, फोन नंबर और बैंक की जानकारी के साथ आपको फोन करेंगे. कॉलर कहेगा, "हैलो श्रीमान, मैं एसबीआई के इस ब्रांच से बोल रहा हूं, आपका पैन नंबर यह है और आपका खाता ब्लॉक होने वाला है..." चूंकि ठग के पास आपकी सटीक जानकारी होगी, इसलिए आप आसानी से उनके झांसे में आ जाएंगे.

सिम-स्वैपिंग और ओटीपी (OTP) चोरी

आपके मोबाइल नंबर और पहचान के दस्तावेजों का मेल होने के कारण ठग फर्जी तरीकों से आपके नाम पर दूसरा सिम कार्ड जारी करवा सकते हैं. एक बार नया सिम एक्टिवेट हुआ, तो बैंक से आने वाले सारे ओटीपी (OTPs) सीधे उनके पास चले जाएंगे और वे आपके खाते पर हाथ साफ कर सकते हैं.

आपके नाम पर फर्जी लोन

यह सबसे खतरनाक पहलू है. लीक हुए पैन और आधार विवरणों का उपयोग करके साइबर अपराधी फिनटेक कंपनियों या छोटे लोन ऐप्स से आपके नाम पर फर्जी लोन ले सकते हैं. लोन का पैसा उनके खातों में चला जाएगा और बाद में रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पर खड़े होंगे, जिससे आपका सिबिल स्कोर बर्बाद हो जाएगा.

अब आगे क्या? खुद को बचाने के लिए तुरंत उठाएं ये 5 कदम

चूंकि डेटा लीक हो चुका है, इसलिए बैंक या सरकार के एक्शन के भरोसे बैठने के बजाय आपको खुद अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठाना होगा. यहां 5 सबसे जरूरी कदम दिए गए हैं जिन्हें आज ही अपनाएं

पासवर्ड और पिन बदलें: अपने नेटबैंकिंग, यूपीआई पिन और ईमेल पासवर्ड को तुरंत बदल लें. सभी जगह मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) ऑन रखें: अपने हर वित्तीय ऐप और ईमेल पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर एक्टिवेट करें ताकि बिना आपकी अनुमति कोई दूसरा लॉगिन न कर सके.

अचानक आए कॉल्स या लिंक से सावधान रहें: अगर कोई बैंक अधिकारी बनकर आपको फोन करे और ओटीपी या यूपीआई पिन मांगे, तो तुरंत फोन काट दें. बैंक कभी भी फोन पर पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगते.

अपना सिबिल स्कोर चेक करते रहें: समय-समय पर मुफ्त ऐप्स के जरिए अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहें ताकि यह पता चल सके कि आपके नाम पर कोई अज्ञात लोन तो नहीं चल रहा है.

साइबर हेल्पलाइन का नंबर याद रखें: यदि आपके साथ किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी या धोखाधड़ी होती है, तो एक मिनट भी गंवाए बिना तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

डिजिटल इंडिया ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उसने हमें उतना ही ज्यादा डिजिटल रूप से पारदर्शी भी कर दिया है. एसबीआई डेटा लीक जैसी घटनाएं यह चेतावनी देती हैं कि साइबर सुरक्षा सिर्फ बैंकों की नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. बैंक अपने स्तर पर सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आपकी जेब और आपके बैंक बैलेंस का सबसे पहला और मजबूत पहरेदार आप खुद हैं.