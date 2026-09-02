Xप्लेन: दिल्ली SIR में 13 सीटों पर 40% से अधिक मतदाताओं के नाम कटे; BJP-AAP के नेता भिड़े

दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है. राजधानी की 70 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर 40% से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, किराएदारों की बार-बार जगह बदलना और प्रवासी मजदूरों का अन्य शहरों में स्थानांतरण (Migration) इस भारी कटौती के सबसे प्रमुख कारण बनकर उभरे हैं.

सबसे ज्यादा प्रभावित 13 विधानसभा क्षेत्र

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिल्ली के उन इलाकों में नाम हटने की दर सबसे अधिक देखी गई है, जहां किराएदारों, अनधिकृत कॉलोनियों और निम्न व मध्यम आय वर्ग की घनी आबादी है. सबसे ज्यादा नाम हटने वाले क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है

तुगलकाबाद: 47.8% (पूरी दिल्ली में सबसे अधिक)

ओखला: 45.2%

आर.के. पुरम: 44.4%

कस्तूरबा नगर: 43.9%

बदरपुर: 42.5%

नई दिल्ली: 41.6%

जंगपुरा: 41.4%

महरौली: 41%

पटेल नगर: 40.7%

संगम विहार: 40.7%

करोल बाग: 40.4%

पटपड़गंज: 40%

हालांकि, बुराड़ी विधानसभा में नाम कटने की दर 39.4% रही, लेकिन कुल संख्याओं (Absolute numbers) के मामले में यहां सबसे अधिक कटौती हुई. यहां कुल 4,28,480 मतदाताओं में से 1,67,885 मतदाताओं के नाम इन्युमरेशन फॉर्म न जमा हो पाने और सत्यापन न होने के कारण सूची से बाहर हो गए.

राजनीतिक घमासान: बीजेपी और AAP का रुख

नाम हटने के इस विशाल आंकड़े को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है. आइए देखें दोनों पार्टियों का क्या कहना है.

बीजेपी का पक्ष: बीजेपी के दक्षिणी दिल्ली से सासंद रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं. बिधूड़ी के अनुसार, कई प्रवासी मजदूर और किराएदार नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं, जो इस कटौती का मुख्य कारण है. उन्होंने कहा, "जिन भी योग्य मतदाताओं के नाम गल्ती से हटे हैं, उनके नाम पुन: मतदाता सूची में शामिल किए जाने चाहिए."

आम आदमी पार्टी का आरोप: बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) कई इलाकों में पहुंचे ही नहीं. संजीव झा ने कहा, "चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो, लेकिन इस पूरी SIR प्रक्रिया का मकसद लोगों से उनका अधिकार छीनना रहा." उन्होंने मांग की कि जिन लोगों के नाम गायब हैं, उन्हें तुरंत सुधार के उपाय बताए जाएं.

अन्य विधायकों के तर्क:

संगम विहार (चंदन चौधरी, भाजपा): बिहार से आए कई लोगों द्वारा फॉर्म न जमा कर पाने और नोएडा/गुड़गांव शिफ्ट होने को मुख्य कारण बताया. उन्होंने दावा किया कि 10 से 15% लोगों के नाम फिर से जुड़ सकते हैं.

आर.के. पुरम (अनिल शर्मा, भाजपा): झुग्गियों की तुलना में पॉश कॉलोनियों में नाम कटने की दर अधिक रही. सरकारी कर्मचारियों के तबादले के कारण लगभग 15,000 वोटरों के नाम हटे हैं, जो दावे-आपत्ति चरण में जुड़ जाएंगे.

शकूर बस्ती (करनैल सिंह, भाजपा): यहां केवल 18.7% नाम कटे हैं. उन्होंने बताया कि कम प्रवासी आबादी और जागरूकता अभियानों के कारण यहाँ रिटेंशन रेट बेहतर रहा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी और विशेषज्ञों की राय

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सभी नाम नियम और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हटाए गए हैं. जिन मतदाताओं के नाम छूटे हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने 31 अगस्त से 30 सितंबर तक का समय दिया है, जिसमें वे अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 13 विधानसभा क्षेत्रों में 40% से अधिक मतदाताओं के नाम कटना एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है. जहां चुनाव आयोग इसे किराएदारों के स्थानांतरण और फर्जी नामों को हटाने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया बता रहा है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. प्रवासी मजदूरों की आवाजाही, सत्यापन फॉर्म जमा न होना और बीएलओ (BLO) की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल इस पूरी प्रक्रिया को संवेदनशील बनाते हैं.

लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे. ऐसे में 31 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाली 'दावे और आपत्तियां' की समयावधि बेहद महत्वपूर्ण है. चुनाव आयोग और राजनीतिक कार्यकर्ताओं दोनों की जिम्मेदारी है कि वे उन वैध मतदाताओं तक पहुंचें जिनके नाम अनजाने में छूट गए हैं, ताकि सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें मतदाता सूची में वापस शामिल किया जा सके.