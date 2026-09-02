Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: दिल्ली SIR में 13 सीटों पर 40% से अधिक मतदाताओं के नाम कटे; BJP-AAP के नेता भिड़े

Xप्लेन: दिल्ली SIR में 13 सीटों पर 40% से अधिक मतदाताओं के नाम कटे; BJP-AAP के नेता भिड़े

रिपोर्ट के अनुसार, किराएदारों की बार-बार जगह बदलना और प्रवासी मजदूरों का अन्य शहरों में स्थानांतरण इस भारी कटौती के सबसे प्रमुख कारण बनकर उभरे हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 02 Sep 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है. राजधानी की 70 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर 40% से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, किराएदारों की बार-बार जगह बदलना और प्रवासी मजदूरों का अन्य शहरों में स्थानांतरण (Migration) इस भारी कटौती के सबसे प्रमुख कारण बनकर उभरे हैं.

सबसे ज्यादा प्रभावित 13 विधानसभा क्षेत्र

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिल्ली के उन इलाकों में नाम हटने की दर सबसे अधिक देखी गई है, जहां किराएदारों, अनधिकृत कॉलोनियों और निम्न व मध्यम आय वर्ग की घनी आबादी है. सबसे ज्यादा नाम हटने वाले क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है

  • तुगलकाबाद: 47.8% (पूरी दिल्ली में सबसे अधिक)

  • ओखला: 45.2%

  • आर.के. पुरम: 44.4%

  • कस्तूरबा नगर: 43.9%

  • बदरपुर: 42.5%

  • नई दिल्ली: 41.6%

  • जंगपुरा: 41.4%

  • महरौली: 41%

  • पटेल नगर: 40.7%

  • संगम विहार: 40.7%

  • करोल बाग: 40.4%

  • पटपड़गंज: 40%

हालांकि, बुराड़ी विधानसभा में नाम कटने की दर 39.4% रही, लेकिन कुल संख्याओं (Absolute numbers) के मामले में यहां सबसे अधिक कटौती हुई. यहां कुल 4,28,480 मतदाताओं में से 1,67,885 मतदाताओं के नाम इन्युमरेशन फॉर्म न जमा हो पाने और सत्यापन न होने के कारण सूची से बाहर हो गए.

राजनीतिक घमासान: बीजेपी और AAP का रुख

नाम हटने के इस विशाल आंकड़े को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है. आइए देखें दोनों पार्टियों का क्या कहना है.

बीजेपी का पक्ष: बीजेपी के दक्षिणी दिल्ली से सासंद रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं. बिधूड़ी के अनुसार, कई प्रवासी मजदूर और किराएदार नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं, जो इस कटौती का मुख्य कारण है. उन्होंने कहा, "जिन भी योग्य मतदाताओं के नाम गल्ती से हटे हैं, उनके नाम पुन: मतदाता सूची में शामिल किए जाने चाहिए."

आम आदमी पार्टी का आरोप: बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) कई इलाकों में पहुंचे ही नहीं. संजीव झा ने कहा, "चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो, लेकिन इस पूरी SIR प्रक्रिया का मकसद लोगों से उनका अधिकार छीनना रहा." उन्होंने मांग की कि जिन लोगों के नाम गायब हैं, उन्हें तुरंत सुधार के उपाय बताए जाएं.

अन्य विधायकों के तर्क:

  • संगम विहार (चंदन चौधरी, भाजपा): बिहार से आए कई लोगों द्वारा फॉर्म न जमा कर पाने और नोएडा/गुड़गांव शिफ्ट होने को मुख्य कारण बताया. उन्होंने दावा किया कि 10 से 15% लोगों के नाम फिर से जुड़ सकते हैं.

  • आर.के. पुरम (अनिल शर्मा, भाजपा): झुग्गियों की तुलना में पॉश कॉलोनियों में नाम कटने की दर अधिक रही. सरकारी कर्मचारियों के तबादले के कारण लगभग 15,000 वोटरों के नाम हटे हैं, जो दावे-आपत्ति चरण में जुड़ जाएंगे.

  • शकूर बस्ती (करनैल सिंह, भाजपा): यहां केवल 18.7% नाम कटे हैं. उन्होंने बताया कि कम प्रवासी आबादी और जागरूकता अभियानों के कारण यहाँ रिटेंशन रेट बेहतर रहा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी और विशेषज्ञों की राय

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सभी नाम नियम और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हटाए गए हैं. जिन मतदाताओं के नाम छूटे हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने 31 अगस्त से 30 सितंबर तक का समय दिया है, जिसमें वे अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 13 विधानसभा क्षेत्रों में 40% से अधिक मतदाताओं के नाम कटना एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है. जहां चुनाव आयोग इसे किराएदारों के स्थानांतरण और फर्जी नामों को हटाने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया बता रहा है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. प्रवासी मजदूरों की आवाजाही, सत्यापन फॉर्म जमा न होना और बीएलओ (BLO) की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल इस पूरी प्रक्रिया को संवेदनशील बनाते हैं.

लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे. ऐसे में 31 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाली 'दावे और आपत्तियां' की समयावधि बेहद महत्वपूर्ण है. चुनाव आयोग और राजनीतिक कार्यकर्ताओं दोनों की जिम्मेदारी है कि वे उन वैध मतदाताओं तक पहुंचें जिनके नाम अनजाने में छूट गए हैं, ताकि सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें मतदाता सूची में वापस शामिल किया जा सके.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Explainer DELHI SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'
ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'
इंडिया
Xप्लेन: दिल्ली SIR में 13 सीटों पर 40% से अधिक मतदाताओं के नाम कटे; BJP-AAP के नेता भिड़े
Xप्लेन: दिल्ली SIR में 13 सीटों पर 40% से अधिक मतदाताओं के नाम कटे; BJP-AAP के नेता भिड़े
इंडिया
मनन कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'चुनाव होने वाला है...'
मनन कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'चुनाव होने वाला है...'
इंडिया
ED कसेगी आजम के करीबियों पर शिकंजा, खंगाल रही दस्तावेज, होगा हिसाब
ED कसेगी आजम के करीबियों पर शिकंजा, खंगाल रही दस्तावेज, होगा हिसाब
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में महिला बैंक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या, क्या बोले जोहरान ममदानी
अमेरिका में महिला बैंक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या, क्या बोले जोहरान ममदानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
इंडिया
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
क्रिकेट
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
विश्व
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
Home Tips
Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget