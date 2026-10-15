दिल्ली में हर साल सर्दी की शुरुआत के साथ ही गहराने वाला वायु प्रदूषण का संकट किसी से छिपा नहीं है. स्मॉग की चादर, जहरीली हवा और सांस लेने में तकलीफ ये दिल्लीवासियों की वार्षिक नियति बन चुके हैं. हालांकि, इस बार राष्ट्रीय राजधानी ने इस जानलेवा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया है.

दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने एक नया हथियार तैयार किया है और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' (ICCC). इस अत्याधुनिक डिजिटल केंद्र की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जिसका जायजा हाल ही में प्रशासनिक और पर्यावरण अधिकारियों ने लिया. यह सिस्टम अलग-अलग बिखरे हुए डेटा और मॉनिटरिंग सिस्टम्स को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर वास्तविक समय में प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

लेकिन सवाल यह है कि यह AI-ड्रिवेन प्रदूषण कंट्रोल रूम वास्तव में कैसे काम करेगा? क्या यह केवल एक हाई-टेक डैशबोर्ड बनकर रह जाएगा या इससे आम जनता को ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस लाभ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल क्या इसके बाद दिल्लीवाले आखिरकार साफ हवा में सांस ले पाएंगे? आइए इस पूरे सिस्टम का विश्लेषण करते हैं.

क्या है ICCC और यह कैसे काम करेगा?

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) एक केंद्रीय डिजिटल नेटवर्क है, जो दिल्ली के पर्यावरण से जुड़े हर छोटे-बड़े आंकड़े को एक जगह एकत्रित करता है. अब तक अधिकारियों को अलग-अलग विभागों की रिपोर्ट, मैन्युअल फीडबैक या बिखरे हुए डेटाबेस पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कार्रवाई करने में देरी होती थी. ICCC ने इस बिखराव को खत्म कर दिया है.

यह कंट्रोल रूम मुख्य रूप से तीन सिद्धांतों पर काम करता है. पहला रियल-टाइम मॉनिटरिंग, इसमें शहर के हर कोने से हवा, धूल, शोर और औद्योगिक धुएं की लगातार निगरानी होगी. वहीं दूसरा सिद्धांत है AI-बेस्ड एनालिटिक्स जो प्रदूषण बढ़ाने वाले मुख्य कारकों और हॉटस्पॉट्स का तुरंत विश्लेषण करेंगे. फिर क्विक एक्शन एंड ट्रैकिंग होगी. फील्ड टीमों, प्रवर्तन वाहनों और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और उनकी लाइव ट्रैकिंग होगी.

यह प्लेटफॉर्म वायु गुणवत्ता, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, वाहनों की आवाजाही, पराली जलाने की घटनाओं और ध्वनि प्रदूषण जैसे सभी पहलुओं को एक ही मानचित्र (Map) पर लाइव दिखाएगा.

प्रदूषण से निपटने में AI की भूमिका, कैसे होगी निगरानी?

ICCC को कई विशिष्ट मॉड्यूल्स में बांटा गया है, जो प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों पर वैज्ञानिक तरीके से नज़र रखते हैं.

एम्बिएंट एयर क्वालिटी और एनालिटिक्स मॉड्यूल

यह मॉड्यूल पूरे दिल्ली में स्थापित मॉनिटरिंग स्टेशनों से लाइव डेटा प्राप्त करता है. यदि किसी क्षेत्र में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{2.5}$ या $PM_{10}$) तय सीमा से ऊपर जाता है, तो AI सिस्टम तुरंत रेड अलर्ट जारी करता है. इतना ही नहीं, यह दो अलग-अलग समयावधियों की तुलना करके यह भी बताता है कि हवा खराब होने की मुख्य वजह कौन सा प्रदूषक है. इससे अधिकारियों को पूरे शहर के औसत AQI पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सीधे उस खास ज़ोन में कार्रवाई करने का अवसर मिलता है जहां ज़हर घुल रहा है.

औद्योगिक इकाइयों पर 24x7 नज़र

अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर लगाम कसने के लिए इसमें 'कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम' जोड़ा गया है. यह मॉड्यूल उन फैक्ट्रियों से सीधे डेटा लेता है जहां मॉनिटरिंग उपकरण लगे हैं. यदि कोई फैक्ट्री सल्फर डाइऑक्साइड, इट्रोजन ऑक्साइड, या अन्य विषैली गैसों का सीमा से अधिक उत्सर्जन करती है, तो AI तुरंत अलार्म बजा देता है.

धूल और निर्माण स्थलों की लाइव CCTV जांच

सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल दिल्ली में $PM_{10}$ का सबसे बड़ा कारण है. ICCC का डस्ट-कंट्रोल मॉड्यूल निर्माण स्थलों पर लगे लाइव CCTV कैमरे के फीड से जुड़ा है. अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर ही दूर से देख सकते हैं कि क्या निर्माण स्थल पर पानी का छिड़काव हो रहा है या धूल ढकी गई है या नहीं. इसके अलावा, सड़कों की सफाई करने वाली मैकेनाइज्ड मशीनों की GPS ट्रैकिंग भी इसी से की जाती है.

4. ध्वनि प्रदूषण पर भी नजर

यह सिस्टम सिर्फ हवा ही नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण के स्तर पर भी नज़र रखता है. तय डेसिबल सीमा का उल्लंघन होने पर यह स्वचालित रूप से रिपोर्ट जनरेट करता है. साथ ही, पर्यावरण मंजूरी के आवेदनों की पारदर्शी ट्रैकिंग भी इसी डिजिटल सिस्टम से होती है.

जनता को इससे क्या सीधा लाभ मिलेगा?

तकनीकी रूप से यह सिस्टम चाहे कितना भी उन्नत हो, आम नागरिक के लिए इसका मूल्य केवल इस बात से तय होता है कि इससे उनकी दिनचर्या पर क्या असर पड़ता है. ICCC से जनता को निम्नलिखित प्रत्यक्ष फायदे मिलने की उम्मीद है-

-नागरिक ऐप या पोर्टल के जरिए जो भी शिकायत (जैसे कचरा जलाना, अत्यधिक धूल उड़ना) दर्ज कराएंगे, वह सीधे नजदीकी फील्ड अधिकारी को असाइन हो जाएगी.

-फील्ड अधिकारी केवल कागजी रिपोर्ट नहीं दे सकेंगे. उन्हें मौके पर पहुंचकर मोबाइल ऐप के जरिए टाइम-स्टैम्प और जिओ-टैग (लोकेशन वाली) फोटो अपलोड करनी होगी, जिससे फर्जी रिपोर्टिंग खत्म होगी.

-चूंकि AI सिस्टम हॉटस्पॉट्स की समय रहते पहचान कर लेता है, इसलिए स्मॉग या गंभीर स्थिति बनने से पहले ही एंटी-स्मॉग गन या वॉटर स्प्रिंकलर उस इलाके में तैनात किए जा सकते हैं.

-जनता को इस बात का स्पष्ट डेटा मिल सकेगा कि उनके आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का वास्तविक कारण क्या है और प्रशासन ने उस पर क्या कदम उठाए हैं.

क्या साफ हवा में सांस ले पाएंगे दिल्लीवाले?

यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण और यथार्थवादी सवाल है. सच्चाई यह है कि AI-ड्रिवेन पॉल्यूशन कंट्रोल रूम अपने आप में प्रदूषण को कम नहीं कर सकता. इसलिए यह कह देना की हवा पूरी तरह साफ हो जाएगी सही नहीं होगा. AI यह बता सकता है कि प्रदूषण कहां से आ रहा है, कितना बढ़ रहा है और इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है लेकिन धुआं रोकने, पानी का छिड़काव करने या अवैध फैक्ट्रियों को सील करने का काम अंततः मानवीय और प्रशासनिक एजेंसियों को ही करना होगा.

दिल्ली में साफ हवा का सपना साकार करने की राह में कुछ मुख्य चुनौतियां हैं. आइए उसे समझ लेते हैं.

इंटर-एजेंसी तालमेल: ICCC को 15 अलग-अलग बाहरी एजेंसियों के डेटाबेस से जोड़ा जाना है, जिनमें से अभी कई पर काम जारी है. MCD, PWD, ट्रैफिक पुलिस, DPCC और पड़ोसी राज्यों की एजेंसियों के बीच समय पर तालमेल होना बेहद जरूरी है.

फील्ड एक्शन की गति: यदि AI किसी हॉटस्पॉट पर 10 मिनट में अलर्ट भेजता है, लेकिन फील्ड टीम को मौके पर पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, तो AI तकनीक की प्रभावशीलता शून्य हो जाएगी.

पड़ोसी राज्यों का योगदान: दिल्ली का वायु प्रदूषण केवल दिल्ली की सीमाओं तक सीमित नहीं है. एनसीआर के पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं और औद्योगिक प्रदूषण तब तक हल नहीं हो सकता जब तक क्षेत्रीय स्तर पर सख्त कदम न उठाए जाएं.