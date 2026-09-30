मुंबई के लाइफलाइन कहे जाने वाले सेंट्रल रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है. रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी 'CSMT स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट' के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर 75 दिनों का एक बड़ा 'ट्रैफिक और पावर ब्लॉक' लागू किया जा रहा है. यह मेगा ब्लॉक 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगा.

यदि आप भी आने वाले दिनों में मुंबई जाने या वहां से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो इस ब्लॉक से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों, प्रभावित ट्रेनों और यात्रियों पर पड़ने वाले असर को विस्तार से समझना जरूरी है.

क्यों लिया गया 75 दिनों के मेगा ब्लॉक का फैसला?

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) भारत के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक रेलवे स्टेशनों में से एक है. केंद्र सरकार द्वारा स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए ₹2,450 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी गई है.

इस मेगा प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा करने के लिए रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भारी कंस्ट्रक्शन और बुनियादी ढाँचे से जुड़ा काम करना है. स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर 14 और 15 और स्टेबलिंग लाइन 15 पर सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बड़े काम होने हैं.

कार्य स्थल पर भारी ड्रिलिंग रिग्स, कंक्रीट मिक्सर, क्रेन और भारी मशीनरियों का संचालन किया जाएगा. यात्रियों, रेल कर्मचारियों और निर्माण में लगे मजदूरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने प्लेटफ़ॉर्म 14 और 15 पर ओवरहेड पावर ग्रिड (बिजली सप्लाई) और रेल पटरियों को 75 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद (पावर एंड ट्रैफिक ब्लॉक) रखने का निर्णय लिया है.

75 दिनों में क्या-क्या बदलेगा?

इस 75 दिनों के मेगा ब्लॉक के दौरान RLDA द्वारा स्टेशन के आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के कई बड़े काम किए जाएंगे:

नींव की पाइलिंग : प्लेटफ़ॉर्म 14, 15 और स्टेबलिंग लाइन 15 पर सीधे ज़मीन के काफी नीचे बड़े और मज़बूत कंक्रीट फ़ाउंडेशन की खुदाई की जाएगी. यह नींव भविष्य में यहां बनने वाले विशाल एलिवेटेड पैसेंजर कॉनकोर्स का भार सहने के लिए बेहद ज़रूरी है.

विश्वस्तरीय स्टेशन अपग्रेड: यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार करते हुए अत्याधुनिक रिटेल ज़ोन, वेटिंग हॉल और आधुनिक पार्सल हैंडलिंग सुविधाओं का ढांचा तैयार किया जाएगा.

बैलास्ट-लेस ट्रैक का निर्माण: स्टेशन के प्रभावित प्लेटफ़ॉर्मों पर पुरानी पटरियों को हटाकर आधुनिक, मज़बूत और कम रखरखाव वाले बैलास्ट-लेस (कंक्रीट बेस वाले) ट्रैक बिछाए जाएंगे, जिससे ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुचारू हो सके.

ओवरहेड केबल और यूटिलिटी री-लोकेशन: नए स्टेशन डिज़ाइन के अनुसार मौजूदा ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) केबल्स, सिग्नलिंग वायर्स और पानी व गैस की यूटिलिटी पाइपलाइनों को सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित (Relocate) किया जाएगा.

कौन-कौन सी ट्रेनें होंगी प्रभावित?

इस मेगा ब्लॉक के कारण लंबी दूरी की 8 प्रमुख मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा. ये ट्रेनें अपने तय गंतव्य CSMT तक नहीं पहुंचेंगी, बल्कि यात्रा पूरी होने से पहले ही रोक दी जाएंगी.

दादर (Dadar) पर समाप्त होने वाली ट्रेनें (7 ट्रेनें):

11002 नंदीग्राम एक्सप्रेस

12810 हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस

12112 अमरावती-मुंबई एक्सप्रेस

11020 कोणार्क एक्सप्रेस

22120 तेजस एक्सप्रेस

22144 बीदर-मुंबई एक्सप्रेस

22108 लातूर-मुंबई एक्सप्रेस

ठाणे पर समाप्त होने वाली ट्रेन

12134 मंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस

इन आठों ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की यात्रा दादर या ठाणे पर ही समाप्त हो जाएगी. वापसी दिशा में भी ये ट्रेनें CSMT के बजाय इन्हीं स्टेशनों से अपनी यात्रा शुरू करेंगी.

सेंट्रल रेलवे के यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ेगा?

75 दिनों का यह ब्लॉक मुख्य रूप से लंबी दूरी के एक्सप्रेस यात्रियों को प्रभावित करेगा, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा और अन्य स्टेशनों पर भी देखने को मिलेगा.

दादर और ठाणे स्टेशनों पर बढ़ेगा दबाव: चूंकि 8 प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनें दादर और ठाणे पर ही यात्रा समाप्त करेंगी, इसलिए इन दोनों स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ होने की संभावना है.

कनेक्टिंग जर्नी के लिए अतिरिक्त समय: CSMT जाने वाले यात्रियों को अब दादर या ठाणे उतरकर अपनी आगे की यात्रा के लिए मुंबई लोकल, टैक्सियों या बेस्ट बसों (BEST) का सहारा लेना होगा. इसलिए यात्रा के दौरान 30 से 45 मिनट का अतिरिक्त समय लेकर निकलना समझदारी होगी.

लोकल ट्रेनों पर असर: हालांकि उपनगरीय (Suburban) लोकल ट्रेन सेवाओं को सीधे तौर पर रद्द नहीं किया गया है, फिर भी एक्सप्रेस ट्रेनों के टर्मिनेशन के कारण दादर, कुर्ला और ठाणे जैसे बड़े जंक्शनों पर पीक आवर्स के दौरान अतिरिक्त भीड़ देखने को मिलेगी.

यात्रियों के लिए ज़रूरी सलाह

टिकट बुकिंग की जांच करें: 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच यात्रा करने से पहले अपने PNR स्टेटस और ट्रेन के अंतिम स्टेशन (Destination) की पुष्टि रेलवे ऐप ( जैसे NTES या IRCTC) से अवश्य कर लें.

वैकल्पिक मार्ग अपनाएं: यदि आपको दक्षिण मुंबई जाना है, तो दादर स्टेशन पर उतरकर लोकल ट्रेन या टैक्सी का विकल्प चुन सकते हैं.

स्टेशन पर समय से पहुंचे: वापसी की यात्रा के दौरान यह ध्यान रखें कि आपकी ट्रेन CSMT के बजाय दादर या ठाणे से छूटेगी, इसलिए समय रहते संबंधित स्टेशन पर पहुँचें.

यह 75 दिनों का मेगा ब्लॉक यात्रियों के लिए अस्थायी असुविधा ज़रूर लेकर आया है, लेकिन इसके पूरा होने के बाद मुंबई CSMT स्टेशन देश के सबसे आधुनिक, सुरक्षित और विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों में शुमार हो जाएगा.