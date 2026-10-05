Explained: कब-कब EC में हुए विवाद और बदलाव, कैसे बहु-सदस्यीय संस्था बना चुनाव आयोग?

इस वक्त देश का चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चर्चा में हैं. वजह विपक्ष समेत कई संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा ज्ञानेश कुमार पर लगाया जा रहा गंभीर आरोप है. दरअसल भारत का निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था के रूप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद यह संस्था सवालों के घेरे में है. आमतौर पर आयोग के भीतर की चर्चाएं और निर्णय लेने की प्रक्रियाएं बंद कमरों तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रमों और रिपोर्टों ने भारत की इस शीर्ष संस्था के आंतरिक कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आंतरिक असहमति और गंभीर आपत्तियां

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की त्रिमूर्ति निर्वाचन सदन में एक साथ काम करती है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, पिछले एक साल से भी कम समय में चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने आयोग के निर्णयों पर कम से कम एक दर्जन बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई हैं.

यह असहमति केवल सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के सबसे संवेदनशील कार्यों से जुड़ी है, जैसे मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और हटाए गए नामों को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया, मतदाता सूची के रख-रखाव के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक और सॉफ़्टवेयर, कुछ मामलों में आयुक्तों ने कहा कि निर्देश या फैसले उनकी जानकारी के बिना ही ले लिए गए थे.

हालांकि, चुनाव आयोग ने आंतरिक बिखराव की बातों को पूरी तरह से खारिज किया है. आयोग का तर्क है कि बहु-सदस्यीय संस्था में चर्चा के दौरान अलग-अलग विचार और आपत्तियां होना स्वाभाविक है, और अंतिम निर्णय हमेशा सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने जताई चिंता

संस्थागत प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने गंभीर सवाल उठाए हैं. पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी का कहना है कि ये केवल प्रक्रियात्मक प्रश्न नहीं हैं, बल्कि संस्था की साख का सवाल हैं. इसी तरह, पूर्व CEC ओ.पी. रावत ने मतदाता सूची प्रबंधन में तकनीक और केंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की.

आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक संरचना

भारत का निर्वाचन आयोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी निष्पक्षता और पवित्रता को बनाए रखने वाली मुख्य संवैधानिक संस्था है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित यह आयोग वर्तमान में एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं. हालांकि, आयोग की स्वायत्तता और इसका बहु-सदस्यीय स्वरूप अचानक विकसित नहीं हुआ है, बल्कि यह समय-समय पर सरकारों के दबाव, अदालती फैसलों और ऐतिहासिक टकरावों गुजरा है.

सरकारों के साथ ऐतिहासिक टकराव का दौर

भारत का निर्वाचन आयोग हमेशा से बहु सदस्यीय या विवाद-मुक्त नहीं रहा है. इतिहास गवाह है कि जब-जब कार्यपालिका (सरकार) ने चुनावी प्रक्रियाओं या प्राथमिकताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया, आयोग के मजबूत नेतृत्व ने अपनी संवैधानिक सीमाओं की रक्षा की. जब चुनाव आयोग बना तो आयोग एकल-सदस्यीय निकाय था. इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते थे. भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे. इसके बाद कई बार सरकारों से चुनाव आयोग सीधे तौर पर टकरा गया. कुछ उदाहरण नीचे हैं.

1981 उपचुनाव टालने पर रुख: जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा और 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव टालने की याचिका दी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्याम लाल शकधर ने इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने आयोग की तय समय-सारणी पर अडिग रहकर जून में ही चुनाव कराए.

1987 चुनावों के क्रम पर असहमति: राजीव गांधी सरकार चाहती थी कि राष्ट्रपति चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित किए जाएं. CEC आर.वी.एस. पेरी शास्त्री ने सरकार के इस दबाव को मानने से इनकार कर दिया और जून में पहले हरियाणा के चुनाव और बाद में जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव कराए.

बहु-सदस्यीय संरचना और 1995 का ऐतिहासिक फैसला

आयोग की संवैधानिक संरचना में सबसे बड़ा बदलाव 1989 और 1990 के दशक में आया. 1989 में सरकार ने पहली बार आयोग में दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए. बाद में 1993 में जब नरसिम्हा राव सरकार ने एम.एस. गिल और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति को नियुक्त किया, तो तत्कालीन CEC टी.एन. शेषन ने इसे अपने अधिकारों में कटौती मानकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

1995 का सुप्रीम कोर्ट निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका आयोग के अध्यक्ष जैसी है, लेकिन तीनों आयुक्तों (CEC और दोनों ECs) के पास समान निर्णय लेने का अधिकार है. किसी भी मतभेद की स्थिति में अंतिम फैसला बहुमत से तय होता है.

यहां चुनाव आयोग के विकास क्रम को आसानी से समझिए. कैसे एकल से बहुसदस्यी हुआ EC