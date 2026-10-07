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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी पर DMK ने बदले सुर, विरोध मार्च को दिया समर्थन, कहा - 'यह एकदम...'

राहुल गांधी पर DMK ने बदले सुर, विरोध मार्च को दिया समर्थन, कहा - 'यह एकदम...'

राहुल के रुख पर एक दिन पहले सवाल उठाने के बाद अब डीएमके ने यूटर्न लिया है. अपने हाल की के बयान में राहुल गांधी के मंगलवार को हुए मार्च का समर्थन किया है. आइए अब हालिया बयान में डीएमके ने क्या कहा है?

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Oct 2026 04:35 PM (IST)
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राहुल गांधी की मंगलवार को आलोचना करने के बाद, अचानक से एक दिन बाद बुधवार को एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने यूटर्न ले लिया है. अब यह आलोचना समर्थन में बदल गई है. डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा है कि अगर ऊंचे पद पर बैठे ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र विरोधी हैं, तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं? 

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें हटाया जाना चाहिए. सरकार की तरफ से की जा रही गलतियों को खिलाफ लड़ना हर सिटिजन का अधिकार है. राहुल गांधी ने कल यही किया है, यह एकदम सही है. केंद्र सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी उनके खिलाफ विरोध करें. 

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डीएमके का यह बयान ऐसे में हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस दिन (6 अक्टूबर) दिल्ली में कांग्रेस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान डीएमके ने तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए थे. राहुल गांधी ने अपने प्रोटेस्ट के दौरान मांग की थी कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन को रद्द किया जाए. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए. 

डीएमके ने उठाए थे राहुल के रुख पर सवाल
इससे पहले डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तमिलनाडु एसआईआर पर कांग्रेस की चुप्पी और राहुल के रुख पर सवाल उठाए थे. डीएमके का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तमिलनाडु की वोटर लिस्ट से लाखों वोटर्स के नाम हटा दिए गए. डीएमके ने इंडिया गठबंधन की उस मीटिंग से किनारा कर लिया था, जिसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जानी थी.

हालांकि, यह संकेत दिए थे कि डीएमके विपक्ष के इस मकसद का समर्थन करती है. इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन के साथ है. इधर, डीएमके की इस बयानबाजी पर कांग्रेस या राहुल गांधी ने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया. 

2026 के विस चुनाव परिणाम के बाद से बनी हुई है दूरी

दरअसल, दोनों राजनीतिक दल के बीच साल 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद से दशकों पुराना नाता टूट गया. कांग्रेस ने सत्ताधारी टीवीके को समर्थन दिया. इससे डीएमके और कांग्रेस के बीच एक दूरी बनी हुई है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 07 Oct 2026 04:35 PM (IST)
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