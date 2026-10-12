CJP फिर करेगी आंदोलन? आशुतोष रांका ने किया ऐलान, बोले- '24 घंटे...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर नए सिरे से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगेगी. हालांकि राजधानी में पिछले 2 दिनों से दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव जारी है. दिल्ली पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा कई पत्रकारों को भी हिरासत में लिया और बाद में उन्हें छोड़ा गया.

सीजेपी नेता और पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने बीते रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर फिर से धरना प्रदर्शन की बात कही. उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मैं, सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास, कानूनी मामलों की जानकार रतना दास और CJP के दूसरे नेता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, ताकि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए तारीख तय की जा सके.

दिल्ली पुलिस के पास 24 घंटे का समय- रांका

इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस के पास 24 घंटे का समय है. वो हमें 24 घंटे के अंदर जंतर-मंतर के लिए तारीख दे सकती है, वरना हम खुद ही एक और विरोध प्रदर्शन का ऐलान करेंगे.

Tomorrow at 10AM, me, @SauravDassss, @whattalawyer and other CJP leaders will go to Parliamentary Street Police Station to get a date for a peaceful protest at Jantar Mantar. @DelhiPolice can give us a date for Jantar Mantar in 24 hours, or we will give another protest call ourselves. @Cockroachisback — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 11, 2026

सीजेपी नेता न तो पीछे हटेंगे और न ही डरेंगे- दीपके

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण हैं. बता दें कि अभिजीत दीपके की दादी का निधन हो गया है. उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए मैं अपने गांव लौट रहा हूं. उन्होंने कहा कि सीजेपी नेता न तो पीछे हटेंगे और न ही डरेंगे.

इससे पहले सीजेपी की ओर से शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, लेकिन दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास मुंबई से जैसे ही फ्लाइट से दिल्ली में लैंड हुए, दिल्ली पुलिस ने तुरंत आकर फ्लाइट से ही तीनों को डिटेन कर लिया था. इसके बाद इन तीनों नेताओं को रविवार को दिल्ली की एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से तीनों की रिहाई के आदेश जारी हुए और फिर तीनों को छोड़ा गया.

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