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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP फिर करेगी आंदोलन? आशुतोष रांका ने किया ऐलान, बोले- '24 घंटे...'

CJP फिर करेगी आंदोलन? आशुतोष रांका ने किया ऐलान, बोले- '24 घंटे...'

कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर नए सिरे से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगेगी. आशुतोष रांका ने इसे लेकर एक पोस्ट किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Oct 2026 08:10 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर नए सिरे से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगेगी. हालांकि राजधानी में पिछले 2 दिनों से दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव जारी है. दिल्ली पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा कई पत्रकारों को भी हिरासत में लिया और बाद में उन्हें छोड़ा गया.

सीजेपी नेता और पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने बीते रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर फिर से धरना प्रदर्शन की बात कही. उन्होंने कहा  कि 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मैं, सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास, कानूनी मामलों की जानकार रतना दास और CJP के दूसरे नेता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, ताकि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए तारीख तय की जा सके.

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दिल्ली पुलिस के पास 24 घंटे का समय- रांका
इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस के पास 24 घंटे का समय है. वो हमें 24 घंटे के अंदर जंतर-मंतर के लिए तारीख दे सकती है, वरना हम खुद ही एक और विरोध प्रदर्शन का ऐलान करेंगे.

सीजेपी नेता न तो पीछे हटेंगे और न ही डरेंगे- दीपके
सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण हैं. बता दें कि अभिजीत दीपके की दादी का निधन हो गया है. उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए मैं अपने गांव लौट रहा हूं. उन्होंने कहा कि सीजेपी नेता न तो पीछे हटेंगे और न ही डरेंगे. 

इससे पहले सीजेपी की ओर से शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, लेकिन दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास मुंबई से जैसे ही फ्लाइट से दिल्ली में लैंड हुए, दिल्ली पुलिस ने तुरंत आकर फ्लाइट से ही तीनों को डिटेन कर लिया था. इसके बाद इन तीनों नेताओं को रविवार को दिल्ली की एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से तीनों की रिहाई के आदेश जारी हुए और फिर तीनों को छोड़ा गया.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 12 Oct 2026 08:10 AM (IST)
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Gyanesh Kumar SIR Ashutosh Ranka CJP Protest
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