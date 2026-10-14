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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआशुतोष रांका, सौरव दास को 5 दिन की न्यायिक हिरासत, जंतर-मंतर पर किया था प्रदर्शन

आशुतोष रांका, सौरव दास को 5 दिन की न्यायिक हिरासत, जंतर-मंतर पर किया था प्रदर्शन

सीजेपी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को एसईएम कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन पर बेल बॉन्ड तोड़ने का आरोप लगा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Oct 2026 09:16 AM (IST)
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सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने SEM कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बेल बॉन्ड तोड़ने के आरोप में दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने अजिंक्य शिंदे को 1 साल का बॉन्ड भरवाने के बाद छोड़ दिया है. रिहा होने के बाद अजिंक्य ने कहा, अंग्रेजों वाली सरकार मोदी और शाह चला रहे हैं. आज सीजेपी की मीटिंग होगी उसके बाद फैसला लेंगे आगे की कार्रवाई का. आशुतोष और सौरव सिर ऊंचा करके जेल में जा रहे हैं.

अभिजीत दीपके ने किया रिएक्ट

आशुतोष और सौरव को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने पर अभिजीत दीपके ने रिएक्ट किया है. उन्होंने लिखा, आशु और सौरव को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.उनकी गलती? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना. थोड़ी हिम्मत दिखाइए, नरेंद्र मोदी. अगर आप विरोध की आवाज को दबाने के लिए इतने ही पक्के इरादे वाले हैं, तो इन कायरतापूर्ण तरीकों की आड़ लेने के बजाय आधिकारिक तौर पर आपातकाल (Emergency) घोषित करने की हिम्मत दिखाइए.

रत्ना सिंह ने लिखा, सौरव और आशुतोष को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. अजिंक्य को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया गया. गिरफ्तारी के कारण वही थे. पता चला है कि SEM का प्रदर्शनकारियों को सजा देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है. कायर सरकार.

बेल बॉन्ड को तोड़ा

10 अक्टूबर को सौरव दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट से पहले गिरफ्तार किया था. उन्हें 11 अक्टूबर को 50-50 हजार के मुचकले पर छोड़ा गया था. रिहाई की शर्त के मुताबिक, तीनों को एक साल तक शांति बनाए रखनी थी, ऐसा कोई काम नहीं करना था, जिससे शांति भंग हो. इसके लिए बॉन्ड साइन करने की बात सामने आई थी. ये बॉन्ड तोड़ने पर सौरव और आशुतोष को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

ये भी पढ़ें: बिहार नाव हादसा: पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, पुलिस ने क्या कहा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 14 Oct 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
CJP Breaking News Abp News Ashutosh Ranka Saurav Das
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