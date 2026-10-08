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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या सीजेपी AAP की बी-टीम? पंजाब के CM भगवंत मान ने दिया जवाब

क्या सीजेपी AAP की बी-टीम? पंजाब के CM भगवंत मान ने दिया जवाब

सीजेपी को आप की बी टीम बताने के लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि हम 148 करोड़ भारत के लोगों की A टीम हैं. इससे पहले कई तरह की बातें मान ने कहीं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 08 Oct 2026 08:20 PM (IST)
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सीजेपी आम आदमी पार्टी की बी टीम है. इन दावों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आप देश के 140 करोड़ लोगों और पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों की A टीम है. भगवंत मान ने यह बयान इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में बात करते हुए दिया है. 

मान ने अपने खास अंदाज में कहा है कि दीपक ने पहले AAP के लिए काम किया था. पार्टी का सीजेपी से कोई रिश्ता नहीं है. उन्होंने कहा, वह लड़का दीपके पहले हमारी पार्टी में था. उसने हमारी सोशल मीडिया टीम में काम किया. फिर छोड़ दिया. बाद में वह अमेरिका चला गया. 

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2020 में सोशल मीडिया टीम में शामिल हुए थे दीपके

भगवंत मान ने कहा कि 2020 में आप की सोशल मीडिया टीम में वह शामिल हुए. जहां उन्होंने राजनीतिक संदेश देने का एक ऐसा तरीका डेवलप किया, जिसमें हास्य- व्यंग्य का मिश्रण था. मान ने कहा है कि हमारे विरोधियों ने हमें बार-बार किसी न किसी दल से जोड़ने की कोशिश की है. 

हमें बीजेपी-कांग्रेस की बी-टीम कहा गया: मान

उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस की बी टीम कहा जाता था. हमें बीजेपी की बी टीम कहा गया. मुझे नहीं पता यह क्या है. लोग कई तरह की बातें करते हैं. आप की अपनी राजनीतिक पार्टी है. हम किसी बी टीम या सी टीम नहीं है. हम देश के 140 करोड़ लोगों और पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों की A टीम हैं. हम पंजाब के लोगों के साथ है. 

दीपके कह चुके, हम स्टूडेंट की A टीम हैं

इससे पहले दीपके भी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं. दीपके कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूं. कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप की बी-टीम हूं. मुझे लगता है कि इन लोगों को एक साथ बैठकर तय करना चाहिए कि मैं किसकी बी टीम हूं. हमारे हिसाब से हम स्टूडेंट की A-टीम हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 08 Oct 2026 08:16 PM (IST)
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BHAGWANT MANN Abhijeet Dipke
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