ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया और फोटो खिंचाकर दुनिया को भेजा मैसेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूएन सुधारों, डिजिटल सुरक्षा पर पीएम मोदी ने जोर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (12 सितंबर, 2026) को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक के खत्म होने के बाद ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं के साथ फोटो खिंचाई. इस दौरान सभी सदस्य देशों के नेताओं ने एक-दूसरे के हाथों का थामा और पूरी दुनिया को अपने एकजुट होने का संदेश दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ थामा, तो दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाथ पकड़कर एकजुटता जाहिर की.

इसी दौरान, ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम के परिसर में संयुक्त रूप से पौधारोपण भी किया. उन्होंने अपने हाथों से पौधों में मिट्टी और पानी डाला और दुनिया को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण बनाए रखने का संदेश भी दिया.

ब्रिक्स समिट में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शनिवार (12 सितंबर) को आधिकारिक रूप से शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं के समक्ष 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया, जिसे सभी देशों की तरफ से सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया गया.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi and BRICS Leaders pose for a Family Photo (Leaders of BRICS Member Countries).



(Pics: DD News) pic.twitter.com/bzrJ8wclzH — ANI (@ANI) September 12, 2026

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and BRICS Leaders participate in a joint tree plantation at the outside lawns of Bharat Mandapam.



(Video: DD News) pic.twitter.com/UcOVm0V2Ly — ANI (@ANI) September 12, 2026

उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में BRICS ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है और अब हमें अगले 20 सालों के लिए एक नया और बेहद महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करना होगा. इसके लिए मैं सभी सदस्य देशों के समक्ष 10 प्रस्ताव पेश करता हूं.

पीएम मोदी ने रखे 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव

इस दौरान पीएम मोदी ने अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र (UN) के सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म्स पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को अब और अधिक समय के लिए टाला नहीं जा सकता है.’ इसके साथ ही, उन्होंने ब्रिक्स के लिए कंटिन्यूटी और इंप्लीमेंटेशन मेकेनिज्म स्थापित करने, एक सिक्योर डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने, नाविकों की सुरक्षा के लिए ‘सीफेयर्रस इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क’ बनाने, वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को नेतृत्व की भूमिका देने, भविष्य के ग्लोबल गोल्स तय करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करने, AI, साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, बायो टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजिज भविष्य के अवसरों के साथ भविष्य के नियम भी तय करने जैसे प्रस्ताव रखे. उन्होंने कहा, ‘हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे.’

यह भी पढ़ेंः BRICS घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

